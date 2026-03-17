La situación económica debilita el blindaje del Gobierno y se empieza a ver un desgaste

La inflación que no cede hace desaparecer la cobertura de Javier Milei por parte de la sociedad. Y deja a la luz asuntos como el caso $LIBRA, el escándalo de Manuel Adorni y su esposa y la interna.

Hoy 04:49

Por Walter Schmidt, en diario Clarín

En apenas una semana, Javier Milei pasó de ostentar una hegemonía política pocas veces vista en las últimas décadas en una gestión no peronista, a dar señales de desgaste y evidenciar grietas en su batalla cultural. La inflación mensual de 2,9% que hace diez meses que no baja y en marzo seguirá en alza, le quita al Gobierno el blindaje que tenía ante la sociedad y comienzan a filtrarse asuntos judiciales y de ética.

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El cambio de época no solo está marcado por actitudes disruptivas, nuevos hábitos y la transformación de valores, preceptos o reglas sino también por la volatilidad de las lealtades de la sociedad hacia la política con una mayor ansiedad e intolerancia.

Quedó reflejado en la ola de críticas contra Manuel Adorni en las redes sociales, escenario en el que los libertarios se sentían locales, por el escándalo que desató al haber subido a su esposa al avión presidencial y que agravó con la respuesta antojadiza de que lo decidió él porque quería que lo acompañara, ya que iba a “deslomarse” a Nueva York. ¿Qué habrán pensado los comerciantes que ven caer sus ventas, los choferes y deliverys de aplicaciones, los albañiles, los empleados gastronómicos, los nuevos desempleados, los jubilados y tantos otros que por más que se “deslomen” les cuesta llegar a fin de mes? La frase se viralizó, en un día fue usada más de 50 mil veces en las redes, y el repudio se canalizó a través de la ironía de los memes.

El Gobierno del presidente y la todopoderosa Karina Milei no sintió necesidad de disculpas sino de apoyar a Adorni, el cuarto miembro en importancia por debajo de los Milei y de Santiago Caputo, atacando a la prensa y argumentando que el agregado de su esposa Bettina Angeletti a la comitiva, no significaba gasto alguno.

Es allí donde se observan fisuras en la batalla cultural libertaria. Por un lado se demoniza el rol del Estado como regulador, interventor, derrochador de recursos. Pero al mismo tiempo -como hicieron casi todos los gobiernos- se goza y apropia de los recursos para viajar, hospedarse en costosos hoteles o comer en restaurantes de lujo, bajo la convicción de ese dinero que pertenece a todos los argentinos se puede gastar en lo que se quiera y sin control.

El uso indebido de los recursos del Estado no es nuevo, cambian las magnitudes. Desde el uso de aviones de la flota presidencial para llevarle los diarios al matrimonio Kirchner desde Buenos Aires y Santa Cruz hasta el permanente uso de los cargos en en Estado para contratar a familiares o amigos en la administración pública.

Tal vez el único que intentó cierta transparencia fue Mauricio Macri cuando prohibió el nombramiento de familiares de ministros en el sector público que luego Milei derogó porque, de lo contrario, Karina Milei no habría podido ser parte del gabinete.

A la defensiva

No es nuevo que desde el caso de la criptomoneda $LIBRA que involucra directamente al Presidente, y la denuncia de un presunto esquema de sobreprecios en la ex agencia de discapacidad ANDIS a cargo de Diego Spagnuolo, Karina Milei empezó a poner un ojo en el Poder Judicial.

Con el asesoramiento político de Lule y Martín Menem, designó a Juan Bautista Mahiques en Justicia y a Santiago Viola como su segundo. Los objetivos: fortalecer con Viola la presencia en el Consejo de la Magistratura y comprender a través de Mahiques el funcionamiento de la gran “familia judicial”, además de definir la estrategia a seguir para amortiguar los daños que puedan generar causas como $LIBRA, que acaba de revelar un supuesto acuerdo económico de Mauricio Novelli con Milei para el lanzamiento de la cripto, y ANDIS, en la que Spagnuolo involucró a la hermana del mandatario.

El próximo paso de Karina -como adelantó Ricardo Kirschbaum en Clarín- es avanzar sobre las áreas que maneja el asesor Santiago Caputo, bajo la sospecha de que desde allí pudo haber venido el “fuego amigo” que reveló videos e imágenes de Adorni viajando a Punta del Este en un vuelo privado cuyo costo en miles de dólares siembra más sospechas patrimoniales sobre el Jefe de Gabinete, así como también la difusión de los supuestos cuantiosos gastos de tarjeta de crédito del funcionario y su esposa.

Hay quienes descuentan que Caputo ya sabe que Karina va por él, y que no opondrá resistencia porque la disputa es desigual; solo se contentaría con retener parte de ese poder cuyos pilares son la SIDE y ARCA, que lo hizo miembro de un triángulo de hierro a punto de extinguirse.

En campaña

Los movimientos políticos de cara al 2027 se adelantaron y la Ciudad no es la excepción. El dilema del macrismo, que el próximo jueves tendrá su encuentro nacional liderado por Mauricio Macri, es cómo retener el distrito porteño.

Se descuenta que Horacio Rodríguez Larreta irá por la jefatura de gobierno en un frente que podría recrear Juntos por el Cambio. Aunque por ahora buscará construir en soledad a lo largo del año una intención de voto de unos 15 puntos que le permita ser determinante en las elecciones porteñas. Cerca suyo no ven factible que vuelva a compartir espacio con Jorge Macri porque, interpretan, el jefe de gobierno “ha hecho un giro muy claro hacia la derecha, buscando congraciarse con Milei”.

Hubo versiones de un encuentro entre Jorge Macri y Larreta que en el entorno del alcalde de la Ciudad negaron. A lo sumo, algunos contactos, “poco relevantes”, dicen. ¿Podría ir el PRO junto con LLA en la Ciudad y dirimir al candidato en una interna? Hay quienes alimentan esa estrategia, sobre todo si en algún momento la candidatura de Adorni genera dudas. Todavía falta mucho.

Quien también está en modo campaña es el gobernador Axel Kicillof. En una suerte de operativo para deskirchnerizarse -que nadie admitirá-, porque de lo contrario le resultará imposible sumar votos por afuera, comenzó a organizar su movimiento para intentar convertirse en el candidato del PJ, no estrictamente de los K.

Sin grandes recorridas, este lunes la cita será en Córdoba, una provincia históricamente antikirchnerista. Kicillof enviará a uno de sus hombres, el ministro de Seguridad Javier Alonso, a un encuentro de dirigentes peronistas organizado por el exsenador nacional Carlos Caserio. Organizado con bastante sigilo, el objetivo es no generar ninguna controversia con el gobernador Martín Llaryora, todo lo contrario. Alonso, una suerte de punta de lanza, ya estuvo en un encuentro hace algunos días en Santa Fe.