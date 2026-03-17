Un nuevo estudio explica por qué las mujeres duermen peor que los hombres

Según científicos, las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para lograr un descanso reparador.

Hoy 05:46

¿Por qué las mujeres duermen peor que los hombres? Un estudio de la Academia Americana de Medicina del Sueño ha puesto de manifiesto las desigualdades entre hombres y mujeres en lo que respecta al sueño.

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De hecho, parece ser que a las mujeres les cuesta más conseguir un sueño de calidad. Un fenómeno que, por otra parte, tendría consecuencias en su vida cotidiana y en su salud.

Un sueño de mala calidad que afecta al día a día de las mujeres

Para realizar esta encuesta, se entrevistó a más de 2 000 adultos en Estados Unidos. ¿El resultado? Solo un tercio de los encuestados afirma despertarse por la mañana sintiéndose renovado y el grupo etario más afectado por esta situación son las personas de entre 35 y 44 años.

Por otra parte, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de no sentirse nunca en buena forma cuando se despiertan y la mala calidad del sueño tiene consecuencias en su vida cotidiana. En total, el 44 % de las mujeres afirma enfrentarse regularmente a este tipo de inconvenientes.

El 81 % de las mujeres afirma sufrir somnolencia, frente al 74 % de los hombres. Se trata de un verdadero problema que afecta a sus actividades diarias.

Esta situación se hace particularmente difícil de sobrellevar combinada con la doble o, en algunos casos, triple jornada laboral que enfrentan muchas mujeres, como explica la Dra. Seema Khosla, directora médica del Centro del Sueño de Dakota del Norte y presidenta del comité asesor de sensibilización pública de la Academia Americana de Medicina del Sueño.

"Algunas mujeres sienten una presión increíble: la necesidad de trabajar, gestionar un hogar y criar a los hijos, todo de buen ánimo. A veces, tenemos que guardar nuestras capas de superhéroes", aconseja, destacando la importancia de priorizar su salud, especialmente el descanso.

¿Cómo mejorar la calidad del sueño?

En este estudio, la Dra. Seema Khosla ofrece algunos consejos para mejorar el sueño: "No tiene por qué ser complicado […]. Guardá los dispositivos electrónicos un poco antes, creá una rutina relajante y asegurate de tener tiempo suficiente para dormir al menos entre 7 y 9 horas cada noche".

Así, recomienda mantener horarios regulares para acostarse y levantarse durante la semana, pero también los fines de semana o durante las vacaciones. Cabe señalar, sin embargo, que es importante acostarse solo cuando se sienta el deseo de hacerlo. Tras 20 minutos intentando dormir sin conseguir conciliar el sueño, se aconseja optar por una actividad tranquila, sin demasiada luz.

Por último, para disfrutar de noches de mejor calidad, es necesario también prestar atención a la alimentación y al estilo de vida. Lo ideal es consumir con moderación alcohol o cafeína en general y directamente evitarlos antes de dormir, comer liviano por la noche y practicar deportes con regularidad.

Fuente: revista Elle.