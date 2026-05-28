Detienen a una pareja tras intento de robo en gazebo policial de Jujuy

Una pareja fue arrestada en Jujuy tras intentar hurtar elementos de un gazebo policial, causando daños a la propiedad pública.

Hoy 14:38

En un incidente ocurrido en San Salvador de Jujuy, una pareja fue detenida tras intentar hurtar bienes de un gazebo policial. El hecho tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 20.30, en las inmediaciones de una escalinata del puente San Martín.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el personal del Centro de Monitoreo alertó a los efectivos que realizaban patrullajes en la zona sobre la presencia de una pareja que estaba cortando alambres de un gazebo policial.

En respuesta a la notificación, una comisión de uniformados se trasladó al lugar y encontró a una joven de 29 años y un hombre de 35, quienes se mostraban evasivos al ser interrogados.

Las cámaras del Centro de Monitoreo registraron el momento en que los sospechosos despojaron una pinza en las malezas al notar la llegada de los efectivos.

Un operativo de rastrillaje permitió recuperar la herramienta, que fue secuestrada como parte de la investigación. Los individuos fueron trasladados a la Seccional 61°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Adicionalmente, una inspección por parte del departamento de Criminalística reveló que varios alambres del gazebo habían sido efectivamente cortados, confirmando así el intento de robo.

Las actuaciones correspondientes fueron asignadas a la mencionada sede policial, siguiendo las directrices del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.