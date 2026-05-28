Exequiel Zeballos se despediría de Boca ante Universidad Católica

El Changuito volvería a ser titular por las bajas en ataque y todo indica que podría jugar su último partido en La Bombonera. Napoli prepara una oferta para llevárselo en este mercado de pases.

Hoy 14:57

Este jueves desde las 21.30, Boca Juniors se jugará ante Universidad Católica la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en una Bombonera que promete explotar. Pero además de la importancia deportiva, el encuentro podría marcar el final de un ciclo muy especial para el club: Exequiel Zeballos estaría cerca de disputar su último partido con la camiseta azul y oro.

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El delantero santiagueño aparece como una de las principales opciones para reemplazar a Miguel Merentiel, que arrastra problemas físicos y ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Así, el Changuito tendría una nueva oportunidad desde el arranque junto a Milton Giménez, en un contexto tan inesperado como decisivo.

La situación contractual del atacante cambió drásticamente en las últimas semanas. Las negociaciones para extender su vínculo con Boca entraron en un punto muerto y desde ambas partes entienden que lo mejor es buscar una salida en este mercado de pases. En el club no quieren correr el riesgo de perderlo libre a fines de 2026 y por eso ya trabajan en una posible transferencia.

En ese escenario apareció con fuerza el interés de Napoli, que tendría avanzadas las conversaciones con el futbolista y en los próximos días presentaría una oferta formal para quedarse con su ficha. Si bien la cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, en Boca saben que será difícil alcanzar ese número debido a la cercanía del final de su contrato.

Las cifras que se manejan en La Ribera rondan entre los 10 y los 12 millones de euros, un monto que sería considerado suficiente para concretar la operación. Aunque todavía no llegó ninguna propuesta oficial desde Italia, dentro del club ya dan señales de que la salida del atacante es cuestión de tiempo.

La chance de volver a ser titular llega además en un momento particular para Zeballos. Después de superar una lesión grado II-III en el bíceps femoral izquierdo que lo marginó durante casi dos meses, el delantero había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico y pasó a ocupar un rol secundario.

Ahora, el destino parece darle una nueva oportunidad en una noche decisiva de Copa Libertadores. Con el apoyo de su gente y ante un rival de peso como Universidad Católica, el Changuito tendrá la posibilidad de cerrar su etapa en Boca con una actuación inolvidable en La Bombonera.