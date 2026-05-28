Macabro: asesino a sus hijos, le mandó las fotos al padre y se suicidó

La pareja estaba en proceso de divorcio. Antes de asesinar a sus hijos, había intentado matar a su expareja y a una mujer que estaba junto con él.

Hoy 14:34

Una madre mató a tiros sus dos hijos pequeños, le mandó una foto de los cuerpos ensangrentados al padre y luego se quitó la vida en la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

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Según informó la Policía de Phoenix, el episodio que dejó a toda una familia destruida y a la comunidad en shock ocurrió en la madrugada del lunes 25 de mayo.

Andrea Davis, de 38 años, disparó y mató a sus hijos, Austin (10 años) y Andolan (2 años), dentro de su casa. Después, se suicidó.

El ataque previo y el mensaje desesperado

La secuencia de horror comenzó poco antes, en la ciudad vecina de Glendale. Allí, Andrea fue hasta el estacionamiento de un bar donde estaba su expareja y padre de los chicos, Nolan Davis, acompañado por otra mujer. Sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos mientras estaban en un auto. La mujer que estaba con Nolan recibió un disparo en la cabeza, pero sobrevivió y está fuera de peligro.

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Tras el ataque, Nolan contó a la policía que recibió un mensaje de texto de Andrea, donde le advertía que iba a lastimar a sus hijos.

Minutos después, la mujer le envió una foto de las cabezas ensangrentadas de los chicos. Esa imagen fue el detonante para que las fuerzas de seguridad de Glendale y Phoenix irrumpieran en la casa, ubicada a solo tres kilómetros del bar.

“Como ya sabíamos que se trataba de una situación grave, los agentes forzaron la entrada a la vivienda y fue entonces cuando se encontraron con esta horrible situación”, dijo el vocero de la policía de Glendale, Jose Santiago, a Fox News.

Los agentes encontraron los cuerpos de los chicos con disparos en la cabeza junto al de la mujer.

“Es un incidente muy difícil de afrontar. Nadie quiere ver que se cause daño a los niños”, dijo la sargento Lorraine Fernández, del Departamento de Policía de Phoenix.

El dolor de un padre que lo perdió todo

La tragedia dejó a Nolan Davis devastado. Una campaña en GoFundMe, creada para ayudarlo con los gastos del funeral, lo describe como un hombre que “perdió todo: su familia, su casa y la vida que construyó durante años”.

“Austin era un chico inquieto, lleno de energía, que amaba profundamente a su papá. Andolan era el bebé más dulce, con los ojos más lindos”, escribieron en la colecta solidaria.

“Eran pequeños, no se lo merecían”, dijo Felicia Queen, prima de Nolan Davis. “Tenían toda una vida por delante. Y no es justo. Ni siquiera puedo imaginar por lo que está pasando mi primo ahora mismo”.

La mujer contó que la pareja ún estaba casada, pero en pleno proceso de separación. “Los papeles del divorcio estaban en trámite, hasta donde sé. Estaban separados”, agregó Felicia.

“Él era un muy buen padre. Y ella era una buena madre, así que, por favor, pase lo que pase, no la presenten como si fuera... ella hizo lo que hizo, pero no era una persona horrible. No lo era”, dijo Queen.

El círculo íntimo y la pregunta sin respuesta

Amy Bowers, la mejor amiga de Andrea, confesó que no puede dejar de pensar en los últimos minutos de los chicos. “¿Los abrazó fuerte? Eso es lo que más me duele, esos bebés. No quiero que hayan visto a su mamá de otra manera en esa última hora”, expresó, conmovida.

Bowers afirmó que los Davis estuvieron juntos durante 12 años y tuvieron un matrimonio estupendo hasta hace aproximadamente un año. gún dijo, una relación inapropiada entre Nolan y una compañera de trabajo hizo que Andrea “perdiera completamente la cabeza”.

“Simplemente no se sentía bien. Y ha estado pidiendo ayuda a todo el mundo. No ha sido ningún secreto”, dijo Bowers.

Una comunidad en shock y una investigación en curso

El caso conmocionó a Arizona y puso el foco en la violencia familiar y la salud mental. La policía de Glendale y Phoenix continúa investigando los detalles del hecho, mientras la familia y los amigos buscan respuestas en medio del dolor.