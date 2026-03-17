Durante un juicio abreviado condenan a una pareja por comercializar drogas

Los imputados admitieron la actividad ilícita y recibieron penas de prisión efectiva tras un acuerdo con la Fiscalía.

Hoy 06:23

A través de un juicio abreviado, la Justicia de Control y Garantías —representada por el Dr. Raúl Améstegui— condenó a una pareja que reconoció dedicarse a la venta de estupefacientes, en un caso que se inició a partir de una denuncia anónima.

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La fiscal de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, Virginia Abrate, acordó con las defensas que Daiana Farías y Gabriel Di Santo fueran condenados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en perjuicio de la salud pública.

En el marco del acuerdo, Farías recibió una pena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva, mientras que Di Santo fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó el 8 de septiembre de 2025, tras una denuncia que señalaba la presunta venta de drogas en un domicilio ubicado sobre calle Mateo Pereyra, en el barrio 8 de Abril de la ciudad Capital.

A partir de esa información, intervino personal de Drogas Peligrosas, que realizó tareas de investigación y vigilancia, logrando corroborar movimientos compatibles con la comercialización de sustancias prohibidas.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la orden judicial y el 9 de octubre de 2025 se concretó un allanamiento en la vivienda investigada.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada para la venta, cocaína compactada, balanzas de precisión, recortes de nailon, teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Finalmente, en base a las pruebas y al reconocimiento de los acusados —quienes admitieron que “trabajaban” vendiendo droga—, las partes arribaron al acuerdo que fue homologado por el juez.

De este modo, la Justicia dispuso condenas de cumplimiento efectivo para ambos imputados.