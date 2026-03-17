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La ANMAT ordenó retirar del mercado un producto para verrugas

Dispuso el recupero total de “VERRUGOL” en todo el país y advirtió que la firma no está habilitada para comercializar especialidades medicinales.

Hoy 08:30

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro del mercado de todos los lotes del producto “VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”, tras detectar irregularidades en su comercialización y encuadre sanitario.

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La medida quedó formalizada este martes mediante la Disposición 1409/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se instruyó a la firma Laboratorio Fiorano de Claudio Gambino a realizar el recupero total del producto y presentar la documentación que acredite ese proceso.

Verrugol Verrugol

Según detalló el organismo, el producto posee acción farmacológica, indicaciones específicas y una fórmula definida, por lo que podría ser considerado una especialidad medicinal. En ese marco, se advirtió que podría generar eventos adversos de distinta magnitud según su uso.

Sin embargo, la empresa responsable no cuenta con habilitación para elaborar ni comercializar medicamentos, ya que su autorización vigente se limita a productos de farmacopea, cosméticos y de higiene personal.

Además, la ANMAT señaló que el producto en cuestión no está registrado en la Farmacopea Argentina, lo que refuerza las irregularidades detectadas en su circulación.

La decisión se complementa con una medida previa -la Disposición 802/2026- que ya había establecido la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional hasta tanto el producto obtuviera las autorizaciones correspondientes.

Desde el organismo también remarcaron que la situación configura un incumplimiento de la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos o fuera de las normas sanitarias vigentes.

En este contexto, el retiro del mercado fue considerado obligatorio y se dispuso para proteger a potenciales usuarios y evitar riesgos sanitarios, con intervención del Instituto Nacional de Medicamentos y las áreas técnicas correspondientes.

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