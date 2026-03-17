“Ya tiene novia”: Punch vuelve a ser furor en redes

El monito apareció en nuevas fotos junto a Aiko, otra macaca con una historia similar.

Hoy 09:03

El macaco japonés Punch volvió a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes y videos en los que aparece junto a Aiko, una macaca con la que comparte espacio. La cercanía entre ambos generó una ola de comentarios de usuarios que, en tono humorístico, aseguran que el popular primate “ya tiene novia”.

Punch se había vuelto viral tiempo atrás por su historia de vida y su proceso de adaptación, lo que le permitió ganarse el cariño de miles de personas en internet.

En los últimos días, la atención volvió a centrarse en él a partir de su vínculo con Aiko, quien también tuvo dificultades para integrarse a su grupo. Las imágenes de ambos juntos reavivaron el interés por el caso y volvieron a generar repercusión en redes sociales, donde muchos celebran esta nueva etapa del macaco.