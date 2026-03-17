El Concejo Deliberante aprobó nuevas tarifas para taxis y radiotaxis

La ordenanza establece los nuevos valores de bajada de bandera, ficha y tiempo de espera, además de crear tarifa diferenciada para domingos y feriados.

Hoy 11:57

El Concejo Deliberante de Santiago del Estero aprobó mediante ordenanza un nuevo cuadro tarifario para taxis y radiotaxis. La normativa define cambios en los valores diurnos y nocturnos y suma nuevas exigencias para los prestadores del servicio.

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Según la ordenanza, la bajada de bandera diurna queda fijada en $1.000, mientras que el valor de la ficha (cada 100 metros recorridos) será de $100. El tiempo de espera diurno se cobrará a razón de $100 por minuto.

En el horario nocturno —que se aplica a partir de las 23 horas— la bajada de bandera será de $1.250, con una ficha de $125 cada 100 metros. Asimismo, el tiempo de espera nocturno se fija en $125 por minuto.

La ordenanza también establece una “tarifa diferenciada”, equivalente a la nocturna, que se aplicará durante las 24 horas únicamente los días domingos y feriados nacionales.

Por otra parte, se dispone la obligatoriedad de entregar ticket por cada viaje realizado, y los vehículos deberán contar con ticketeras con chip, evitando la manipulación manual de los valores. En caso de incumplimiento, se aplicará exclusivamente la tarifa diurna.

Desde el Concejo Deliberante y la Municipalidad destacaron que estas medidas buscan garantizar transparencia y mayor control en el servicio de taxis y radiotaxis en la ciudad.