Más de 540 alumnos de siete departamentos visitaron Casa de Gobierno

La actividad incluye visitas a edificios públicos, espacios históricos y la entrega de tablets.

Hoy 15:44

El programa “Conociendo mi provincia” hizo posible este martes que un total de 543 alumnos que cursan el último año del secundario en establecimientos de los departamentos Alberdi, Copo, Ojo de Agua, San Martín, Taboada, Choya y Moreno pudieran visitar la Casa de Gobierno, donde fueron recibidos en representación del gobernador Elías Suárez por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y por la ministra de Educación, Mariela Nassif.

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Casa de Gobierno

En primera instancia, el jefe de Gabinete dio la bienvenida a los alumnos del secundario de Sachayoj; del Agrotécnico “San Benito” de Santos Lugares y del Agrupamiento 86.083 de Cuatro Esquinas, ubicados en el departamento Alberdi. También a los chicos del Colegio “San Juan Newman” de Monte Quemado, Copo; a los alumnos del Instituto “Miecio Osvaldo Lagazzi” de Sol de Julio, Ojo de Agua; del Instituto “Pablo VI” de Brea Pozo, San Martín, y a los estudiantes del Agrotécnico N° 6 “Nuestra Señora del Valle” Los Juríes junto al Agrupamiento 8.614 anexo de la Escuela N° 6 de Tomas Young, instituciones localizadas en Taboada.

Casa de Gobierno

En esta oportunidad, Araujo destacó las cualidades de este programa que propicia espacios para el intercambio de experiencias personales y educativas que promueven el conocimiento del territorio y fortalecen la identidad provincial.

Asimismo, se realizó la entrega de tablets del programa “Metas Digitales”, que busca una mayor inclusión tecnológica y acompañar las trayectorias educativas de los alumnos.

Por otra parte, la ministra de Educación, Mariela Nassif, recibió a los contingentes del Colegio “Inmaculada Concepción” de Frías, Dpto. Choya, y de la Escuela Secundaria de Quimilí, Dpto. Moreno.

La funcionaria expresó su satisfacción por compartir este momento y felicitó a los docentes y autoridades por su trabajo. "Espero que este viaje sirva para tener un panorama de proyección hacia su futuro y para que puedan apreciar el trabajo institucional entre las diferentes áreas gubernamentales", dijo.

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, los estudiantes harán un recorrido por distintos lugares de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta, donde podrán recorrer edificios públicos, apreciar la riqueza cultural de la provincia y visitar también espacios históricos y turísticos.