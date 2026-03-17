Guillermo Aliende: “En los playoffs comienza un torneo nuevo para nosotros”

El base de Independiente BBC expresó sus sensaciones tras la victoria y clasificación conseguida ante Villa San Martín.

Hoy 16:33

El base de Independiente BBC, Guillermo Aliende, expresó su satisfacción tras el triunfo ante Villa San Martín, resultado que le permitió al conjunto santiagueño asegurar su lugar en los playoffs de la Liga Argentina.

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En diálogo con Noticiero 7, el jugador destacó la reacción del equipo luego de un comienzo complicado y valoró la actitud mostrada en la segunda mitad.

El análisis del partido

Aliende reconoció que el encuentro no fue sencillo en el arranque, pero resaltó la fortaleza anímica del plantel para revertir la situación.

"Contento porque hemos sacado un juego adelante. El primer tiempo se nos complicó, pero el equipo mostró mucho carácter en el tercer cuarto para darlo vuelta. La verdad que jugamos un tremendo segundo tiempo y eso demuestra el carácter que tiene este equipo", afirmó.

El base también habló sobre su aporte en ataque y explicó que el plantel tiene variantes ofensivas en todas las posiciones.

"La verdad que puede anotar cualquiera. Creo que en todas las posiciones podemos convertir. Ahora me toca compartir la base con Andrés, que también es un organizador y muy buen jugador, y eso a uno lo hace tomar más decisiones en tiros y ataques. Hoy me tocó a mí tirar un poco más", explicó.

La ilusión de Inde en los playoffs

Pensando en lo que viene, Aliende aseguró que el equipo tiene expectativas en la postemporada y destacó el trabajo del cuerpo técnico.

"Sin duda nos ilusionan los playoffs. Este equipo está hace un mes junto, yo llegué hace poco también y el entrenador nos da mucha confianza. Ahora en los playoffs comienza un torneo nuevo para nosotros y creo que hay mucho material para seguir adelante", concluyó.