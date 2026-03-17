La legislatura provincial ratificó su compromiso con la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Este martes se llevó a cabo una nueva sesión en la Cámara de Diputados.

Hoy 17:23

En una jornada atravesada por la emotividad y la ratificación de principios democráticos, la Cámara de Diputados de Santiago del Estero llevó adelante este martes una nueva sesión ordinaria con un eje central: el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que se cumple el próximo 24 de marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo la conducción del vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, el recinto se convirtió en un espacio de reivindicación histórica y compromiso político declarando de interés los actos conmemorativos que se realizarán en este marco.

UN MENSAJE CONTRA EL NEGACIONISMO

Desde la apertura del debate, la tónica de la sesión estuvo marcada por la defensa del proceso democrático iniciado en 1983, "en un contexto nacional donde proliferan discursos negacionistas que cuestionan lo sucedido durante el terrorismo de Estado".

Los parlamentarios reafirmaron su "compromiso permanente con la defensa de la Democracia", alertando que las medidas que generan retrocesos en materia de derechos ponen en riesgo la convivencia y la disidencia política.

"Las actividades que se desarrollarán en cada rincón de nuestra provincia buscan concientizar a las nuevas generaciones sobre el valor de la libertad y el respeto por la dignidad humana", expresaron desde el Cuerpo.

RECONOCIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de certificados y diplomas a asociaciones locales que han mantenido viva la búsqueda de memoria, verdad y justicia durante cinco décadas. El Dr. Silva Neder encabezó el reconocimiento a la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Ex presos Políticos; a la Asociación de ex presos Políticos de Santiago del Estero y al Colectivo "Bordando Luchas".

Asimismo, se declaró de interés legislativo la presentación del libro “Lo imposible sólo tarda un poco más”, que repasa los 30 años de trayectoria de la Red Nacional H.I.J.O.S.

ANABELLA RÍOS ASUMIÓ COMO DIPUTADA EN REEMPLAZO DEL FALLECIDO LEGISLADOR JUAN MANUEL SUFFONI

En el plano estrictamente parlamentario, la sesión formalizó el ingreso de Anabella Ríos como nueva integrante del cuerpo. Su asunción se produce tras la vacancia generada por el fallecimiento del legislador Juan Manuel Suffloni.

Luego de un cuarto intermedio convocado para tal fin, la Comisión de Acuerdos y Peticiones aprobó el ingreso de la legisladora Ríos al Cuerpo.

Tras el juramento de rigor tomado por el Presidente de la Legislatura, Ríos se integró plenamente al trabajo legislativo.

MINUTO DE SILENCIO

Cabe destacar que, al inicio de la jornada, se realizó un minuto de silencio en memoria de Juan Manuel Suffloni, definido por sus pares como un "referente central de la dirigencia política santiagueña y una muy buena persona".

ESTADO PRESENTE JUNTO A LOS SANTIAGUEÑOS

Previo al inicio del trabajo legislativo propiamente dicho, diputados hicieron referencia y ponderaron el accionar del Gobierno provincial ante la histórica crecida de los ríos Dulce y Salado.

“Estamos ante un desafío de la naturaleza sin precedentes en nuestra historia. Sin embargo, si hoy nuestra Capital resiste, es por una sola razón: la planificación estratégica”, indicaron.

Agregaron: "La extensión de la Costanera y las defensas ribereñas hasta San Esteban evitaron una tragedia urbana. Esto demuestra que la obra pública no es un gasto superfluo, sino el seguro de vida de nuestro pueblo”.

Remarcaron: “Durante la gestión del exgobernador Gerardo Zamora, y ahora bajo la conducción del gobernador Elías Miguel Suárez, este Gobierno no gestiona desde los escritorios, sino en el territorio. Estamos al lado de cada familia en el Dulce y en el Salado, garantizando refugio y asistencia. De esta crecida histórica saldremos fortalecidos, ratificando que el único camino frente a la crisis es un Estado presente, la obra estratégica y el compromiso permanente con nuestra gente”.

AMPLIA AGENDA DE DECLARACIONES

Se aprobaron las siguientes declaraciones de interés: el 8° Encuentro Nacional de Música de Mujeres, Diversidades y Originarias (2, 3 y 4/04) en el Fórum; la conferencia La Economía Argentina en el Actual Contexto Global (19/03) en el CCB; el 25° aniversario del Colegio San Carlos de Borromeo, de Tacañitas, departamento Taboada; la campaña de concientización sobre el Mieloma Múltiple (27 al 29/03); la 5° edición Freedom Battle y la participación de Ezequiel Cisterna en la ChangeNOW Summit (del 30/03 al 1/04) en París.