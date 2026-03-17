Inundaciones en el norte: advierten que las lluvias extremas “ya no son excepcionales” y podrían intensificarse

El geólogo Sergio Giorgeff advirtió que las lluvias intensas en el norte del país responden a un patrón cada vez más frecuente, impulsado por cambios climáticos y la intervención humana en la cuenca hídrica.

Hoy 22:53

El geólogo tucumano Sergio Giorgeff, investigador del CONICET, habló con Libertad de Opinión y analizó el impacto de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en provincias del norte argentino y advirtió que se trata de un fenómeno cada vez más frecuente.

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Según explicó, las inundaciones que afectaron a Tucumán, Santiago del Estero y otras regiones forman parte de un proceso que combina factores naturales con una fuerte intervención humana sobre la Cuenca Salí-Dulce. “Desde hace casi 30 años se registra un incremento sostenido de las precipitaciones, lo que impacta directamente en la dinámica del río”, señaló.

Giorgeff remarcó que no se trata de eventos aislados, sino de un patrón que se repite desde la década del 90, aunque con mayor frecuencia e intensidad. “Los episodios son cada vez más recurrentes y se dan sobre una cuenca ya modificada, lo que agrava las consecuencias, incluso aguas abajo”, indicó, en referencia a los desbordes que afectan a localidades santiagueñas.

En ese sentido, advirtió que la infraestructura actual resulta insuficiente. “Los diques construidos desde la década del 60 fueron pensados para otras condiciones climáticas y hoy no están respondiendo”, explicó. Como alternativa, planteó la necesidad de combinar obras tradicionales con soluciones ambientales, como la reforestación, la mejora de drenajes y una gestión más eficiente del agua.

El especialista también puso el foco en problemas estructurales que arrastra la región, como la deforestación y el avance de la frontera agrícola, que reducen la capacidad de absorción del suelo. “La recuperación de los bosques es clave para disminuir el escurrimiento superficial y evitar desbordes, aunque es una solución a mediano y largo plazo”, sostuvo.

Finalmente, Giorgeff alertó que estos fenómenos podrían intensificarse en el futuro. “Cada evento supera al anterior. Ya no podemos hablar de lluvias extraordinarias como algo aislado, sino de un nuevo patrón climático”, afirmó. En ese marco, subrayó la importancia de planificar y ejecutar obras durante los períodos secos del año para mitigar el impacto de las lluvias, que —según anticipó— continuarán y podrían ser aún más intensas.