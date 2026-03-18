Marion Cotillard protagonizará una nueva adaptación cinematográfica inspirada en el Libro de Job

La actriz encabezará el elenco de “Job”, una película dirigida por Yuval Adler que explorará el impacto del relato bíblico en una historia contemporánea.

Hoy 06:53

La actriz Marion Cotillard protagonizará la película Job, un proyecto basado en el Libro de Job que propone una reinterpretación contemporánea del clásico relato sobre la fe y el sufrimiento. La producción contará también con la participación del actor Walton Goggins y estará dirigida por Yuval Adler.

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La historia se centrará en una pareja que decide desarrollar una adaptación ambiciosa e inmersiva del relato bíblico, lo que dará lugar a una serie de conflictos a medida que el contenido emocional de la obra comienza a influir en su relación personal.

El guion tomará como base el texto original, en el que Job atraviesa pérdidas personales profundas mientras su fe es puesta a prueba, y lo combinará con una narrativa contemporánea. Según se anticipó, la película alternará entre distintas líneas temporales, vinculando el conflicto bíblico con el deterioro de un matrimonio bajo presión.

Marion Cotillard

Además, la propuesta incluirá elementos metanarrativos al explorar los límites de la representación. En ese marco, se planteará un interrogante central sobre la interpretación artística: quién tiene derecho a representar a Dios dentro de una obra.

La producción estará a cargo de Dan Kagan e Ilya Stewart, junto a un equipo de productores ejecutivos integrado por Liz Siegal, Sean Patrick O'Reilly, Elena Silenok, Elvira Paterson, Vadim Degtyarev, Sergey Torchilin, Pavel Burian, Aleksandr Fomin y Stuart Manashil.

En paralelo, ambos protagonistas continúan con una intensa actividad profesional. Cotillard mantiene su presencia en producciones europeas e internacionales, mientras que Goggins viene de participar en la serie Fallout, consolidando su trayectoria reciente en televisión.