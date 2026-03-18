Robert Pattinson anticipa una secuela “muy diferente” de The Batman

El actor elogió el guion de la segunda entrega dirigida por Matt Reeves y adelantó que la historia dará “grandes giros”.

Hoy 07:01

El actor Robert Pattinson adelantó detalles sobre The Batman Part II, la esperada secuela del universo de Batman dirigida por Matt Reeves. Durante una reciente aparición en la alfombra roja de su nueva película, el intérprete destacó el enfoque que tendrá esta nueva entrega.

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Pattinson, quien actualmente protagoniza The Drama junto a Zendaya, aseguró que el guion de la secuela es “extraordinario” y anticipó que el resultado será “una película muy especial y muy diferente” respecto a la primera entrega estrenada en 2022.

El actor también remarcó que la nueva historia tomará riesgos narrativos. “Va a ser interesante ver cómo resulta. Está tomando grandes decisiones”, señaló, al referirse a los cambios que plantea la continuación.

Las expectativas en torno al proyecto también fueron respaldadas por Colin Farrell, quien interpreta a Penguin en la saga. El actor calificó el guion como “una obra maestra del género contemporáneo”, y destacó la profundidad y complejidad del desarrollo narrativo.

“Es muy inteligente, profundo y detallado”, expresó Farrell, quien además subrayó el recorrido que tendrá el personaje de Pattinson en esta nueva etapa.

La producción de la película está prevista para comenzar durante la primavera, con fecha de estreno programada para el 1 de octubre de 2027. En paralelo, trascendió que Scarlett Johansson estaría evaluando sumarse al elenco, mientras que Sebastian Stan también se encuentra en conversaciones para participar en el proyecto.