Quién es Guillermo Arancibia, el hombre elegido para conducir ANSES

El economista cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector público. Se desempeñó como Subdirector de Prestaciones y fue asesor del Ministerio de Capital Humano antes de asumir la conducción del organismo.

Hoy 08:06

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene nuevo director. Se trata del economista Guillermo Arancibia, quien asumió este martes tras la renuncia de Fernando Bearzi.

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Según supo la agencia Noticias Argentinas, Arancibia cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y posee un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

A lo largo de su carrera ocupó cargos estratégicos dentro del sistema de seguridad social. En ANSES desarrolló una extensa trayectoria, que incluyó su paso como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Además, fue Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el plano internacional, se desempeñó como analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. También fue asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.

En paralelo, construyó una carrera académica: es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y dictó cursos en distintas universidades en áreas como estadística, macroeconomía y economía monetaria.