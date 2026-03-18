Eva De Dominici suena para ser la villana Máxima en la nueva película de Superman

La actriz argentina estaría en conversaciones para sumarse a “Man of Tomorrow”, la secuela del Hombre de Acero dentro del universo de James Gunn.

Hoy 09:23

La actriz y modelo argentina Eva De Dominici se encuentra en el centro de rumores que la vinculan con el nuevo universo cinematográfico de DC. Según distintas versiones, estaría en conversaciones para interpretar a la villana Máxima en Man of Tomorrow, la próxima película de Superman impulsada por James Gunn.

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Por el momento, no hay confirmación oficial, por lo que habrá que esperar novedades del propio director o del estudio.

Eva De Dominici

Las especulaciones crecieron en los últimos días a partir de una serie de movimientos en redes sociales: Gunn, actual co-CEO de DC Studios, comenzó a seguir a De Dominici en Instagram, al igual que el actor Edi Gathegi, quien interpretará a Mr. Terrific en la gran pantalla. Este tipo de interacciones no pasó desapercibido entre los fanáticos, ya que se trata de un patrón similar al que precedió la confirmación de María Gabriela de Faría como Angela Spica/La Ingeniera en el DCU.

De acuerdo con versiones difundidas por medios especializados, la actriz argentina podría formar parte de “Man of Tomorrow”, prevista para 2027, donde Superman y Lex Luthor enfrentarían una amenaza en común.

De concretarse su participación, De Dominici se convertiría en la segunda argentina en integrarse al nuevo universo de DC, sumándose a Sol Rodríguez, quien interpreta a Sasha Bordeaux en la serie Peacemaker.

La actriz viene consolidando su carrera internacional con participaciones en producciones como La chica que limpia y Sin previo aviso, donde compartió pantalla con figuras como Pedro Pascal y Walton Goggins. Además, fue confirmada para la comedia Ball’s Up, dirigida por Peter Farrelly, junto a Paul Walter Hauser.

Mientras crecen las expectativas, el posible desembarco de Eva De Dominici como Máxima abre la puerta a una nueva presencia argentina en el universo de los superhéroes más importantes del cine.