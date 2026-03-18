Sueños Compartidos: Macri declaró que Alberto Fernández lo presionó para que le gire fondos a las Madres

El expresidente se presentó como testigo en el juicio contra Julio De Vido, los hermanos Schoklender y otros exfuncionarios.

Hoy 10:50

Convocado como testigo al juicio de Sueños Compartidos, Mauricio Macri declaró este miércoles que, mientras era jefe de Gobierno porteño, Alberto Fernández lo presionó para que liberara fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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El expresidente se sentó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.

Respondió todas las preguntas que le hicieron bajo juramento de decir la verdad, en una declaración que no duró más de 20 minutos.

“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

A continuación, el exmandatario agregó: “Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

Macri calificó como “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

Recordó que las obras realizadas con el plan Sueños Compartidos se llevaron adelante en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde está la Fundación Margarita Barrientos.

El expresidente también rememoró un episodio en el que Hebe de Bonafini y “otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”.

Tras finalizar su declaración, Mauricio Macri salió de Comodoro Py desde el acceso del subsuelo, donde lo esperaron su camioneta y su custodia. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa; apenas bajó la ventanilla del vehículo para saludar.