Este jueves comienza el pago a los beneficiarios de Planes de Emergencia de la Provincia

Se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a la terminación del documento a la sucursal más cercana a su domicilio del BSE en horario de atención al público.

Hoy 11:18

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a marzo 2026 para los beneficiarios de los Planes de Emergencia de la Provincia.

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Este jueves 19 se habilitará el pago por ventanilla en el Banco Santiago del Estero a las personas que no poseen tarjeta y tienen domicilio en Capital o La Banda, cuyos documentos de identidad finalizan en 0, 1, 2, 3 o 4.

Mientras que el viernes 20 podrán concurrir para el cobro presencial los beneficiarios que tienen como último dígito del DNI los números 5, 6, 7, 8 o 9.

Se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a la terminación del documento a la sucursal más cercana a su domicilio del BSE en horario de atención al público.

En tanto, los beneficiarios con domicilio en otros puntos de la provincia podrán dirigirse a la sucursal más cercada del Banco Santiago a partir de este jueves 19, sin cronograma de pago.