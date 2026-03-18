El Colegio Hermano Hermas celebró sus 35 años con un emotivo acto junto a toda la comunidad educativa

La institución conmemoró su aniversario con una jornada cargada de historia, emoción y encuentro, con la participación de alumnos de ambos niveles, docentes, familias y autoridades.

Hoy 16:51

El Colegio Hermano Hermas de Bruijn celebró sus 35 años de trayectoria con una jornada especial que reunió a toda la comunidad educativa en el gimnasio escolar, donde se llevaron a cabo diversas actividades conmemorativas.

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El acto central incluyó una bendición a cargo del Padre Luis, seguida por un recorrido por la historia de la institución, que fue presentado de manera original por un alumno que personificó al Hermano Hermas, fundador del colegio.

Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional canto del feliz cumpleaños, acompañado por el himno del colegio interpretado por el coro institucional, en un clima de celebración y orgullo compartido entre todos los presentes.

Durante el evento también participaron autoridades de ACUCSE y la UCSE, quienes acompañaron este importante aniversario, destacando el crecimiento y el compromiso de la institución a lo largo de los años.

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Como cierre de la jornada, alumnos de ambos turnos, docentes y familias compartieron un momento de encuentro, fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad educativa.

Además, los estudiantes de quinto año organizaron un kiosco solidario con el objetivo de recaudar fondos, sumando una iniciativa que reflejó el compromiso, la participación y el espíritu solidario que caracteriza al colegio.