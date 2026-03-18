Herrera pica en punta para reemplazar a Ascacíbar en Boca

Tras la lesión del volante, el DT Claudio Úbeda analiza variantes y Ander Herrera aparece como el principal candidato para meterse en el mediocampo de Boca Juniors.

Hoy 13:40

La lesión de Santiago Ascacíbar obliga a Boca a rearmar su mediocampo de cara al duelo ante Instituto de Córdoba, y todo indica que Ander Herrera sería el elegido para ocupar su lugar. El entrenador Claudio Úbeda ya empezó a delinear el equipo y el volante vasco es quien corre con ventaja para ser titular.

Si bien durante la semana habrá pruebas tácticas en el predio y ensayos formales, la idea del cuerpo técnico es apostar por Herrera siempre y cuando responda físicamente. Su ingreso reciente ante Unión de Santa Fe dejó buenas sensaciones y lo posiciona como una opción confiable para un partido clave.

El plan de Úbeda sería armar un mediocampo con buen pie y control de juego, incluyendo a Leandro Paredes y Milton Delgado, con Herrera como complemento en el eje. Más adelantado quedaría Tomás Aranda, en una estructura que busca compensar la ausencia de un jugador con las características de Ascacíbar.

En caso de que Herrera no esté en condiciones de ir desde el arranque, el DT maneja otras alternativas como Williams Alarcón, Alan Velasco y Kevin Zenón, mientras que Tomás Belmonte continúa recuperándose de una lesión muscular.

Más allá de este cambio obligado, Úbeda también evalúa ajustes defensivos ante los problemas que viene mostrando el equipo. El lateral derecho es uno de los puestos en duda, donde Marcelo Weigandt podría dejar su lugar a Juan Barinaga. Además, la zaga central compuesta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa perdió solidez, y no se descarta el ingreso de Nicolás Figal o Marco Pellegrino.

Con cuatro empates consecutivos en La Bombonera, Boca necesita volver al triunfo y el armado del equipo será clave para recuperar confianza y sumar de a tres ante Instituto.