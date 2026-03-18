Escándalo en África: Senegal apelará al TAS tras la polémica consagración de Marruecos

La Federación Senegalesa de Fútbol irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo luego del fallo de la Confederación Africana de Fútbol que le quitó el título y se lo otorgó a Selección de Marruecos.

Hoy 14:33

El fútbol africano vive horas de máxima tensión tras la decisión de la CAF de modificar el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones. La resolución anuló el triunfo de la Selección de Senegal por 1-0 en el alargue, le dio por perdido el partido 3-0 y proclamó campeón a Marruecos, lo que desató un fuerte escándalo.

Desde Senegal reaccionaron con dureza y confirmaron que llevarán el caso al TAS. En un comunicado oficial, la federación denunció una decisión “injusta, sin precedentes e inaceptable”, y aseguró que avanzará en la apelación para defender sus derechos y los intereses del fútbol del país.

El conflicto se originó en una jugada polémica sobre el final del tiempo reglamentario, cuando se sancionó un penal para Marruecos en el minuto 100. En señal de protesta, casi todo el plantel senegalés abandonó el campo de juego sin autorización arbitral, a excepción de Sadio Mané. Esa acción fue clave para la posterior sanción.

Según el fallo de la CAF, esa conducta violó el reglamento, específicamente el artículo que castiga la salida del campo sin aval del árbitro, lo que implica la pérdida automática del partido. Por eso, el Comité de Apelación resolvió revertir el resultado y otorgar la victoria 3-0 a Marruecos.

En lo deportivo, el desarrollo había sido muy distinto. El penal ejecutado por Brahim Díaz fue fallado, lo que llevó el encuentro al alargue. Allí, Pape Gueye marcó el gol que le daba el título a Senegal en el campo de juego.

Ahora, la definición se traslada a los escritorios de Lausana, donde el TAS deberá expedirse sobre uno de los casos más controvertidos de los últimos años. Mientras tanto, el título de la Copa Africana sigue envuelto en la polémica.