Scaloni presentó la lista con Messi y sorpresas del fútbol local para la despedida antes del Mundial

Con Lionel Messi a la cabeza, el DT Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores para el amistoso ante Selección de Guatemala en La Bombonera, con sorpresas del fútbol argentino.

Hoy 14:49

A 90 días del debut mundialista frente a Selección de Argelia en Kansas, la Selección Argentina empieza a ajustar detalles y ya tiene lista para su último amistoso en el país. El equipo de Lionel Scaloni se medirá el próximo 31 de agosto ante Guatemala, en un partido que servirá como despedida ante su gente.

La nómina tiene como gran atractivo la presencia de Lionel Messi, acompañado por una base consolidada de campeones del mundo, pero también con caras nuevas del fútbol local. Las principales sorpresas son Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, quienes se ganaron su lugar en la convocatoria.

Además, se destaca la presencia de tres futbolistas del ámbito local que integraron el plantel campeón del mundo: Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (ambos en River Plate), en una clara señal de la competencia interna de cara al Mundial.

En el resto de la lista aparecen nombres habituales como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes forman parte de la estructura base del equipo. También se suman jóvenes que vienen pidiendo pista como Nicolás Paz y Gianluca Prestianni.

El amistoso en La Bombonera será mucho más que un partido: marcará el último contacto con el público argentino antes de la Copa del Mundo. Allí, Scaloni buscará ultimar detalles, definir roles y empezar a delinear la lista definitiva para la gran cita.