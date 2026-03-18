Histórico: Santiago del Estero tendrá su primera maratón oficial de 42 kilómetros

La Maratón Patria se correrá el 24 de mayo con circuitos de 42K, 21K y 10K, reuniendo a atletas de todo el país en un evento sin precedentes organizado por Huairacachay Carreras.
El atletismo santiagueño se prepara para vivir una jornada histórica con la realización de la Maratón Patria, que se disputará el domingo 24 de mayo y marcará un hito al contar con una prueba oficial de 42 kilómetros en la provincia. La competencia recorrerá las calles de la capital y La Banda, en un evento que ya genera gran expectativa.
Además de la distancia principal, también habrá circuitos de 21K y 10K, lo que permitirá la participación de corredores de distintos niveles. Todas las categorías contarán con premiación general y por divisiones, en una propuesta que busca integrar tanto a atletas de élite como a aficionados.
La organización está a cargo de Huairacachay Carreras, que destacó el acompañamiento de Logística Deportiva y de empresas locales que hacen posible el evento. Las inscripciones ya están abiertas a través de redes sociales, y el número de participantes crece día a día.
El evento contará con la presencia de destacados atletas de Santiago del Estero y de distintas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán, lo que garantiza un nivel competitivo alto y un gran espectáculo deportivo.
En cuanto a la organización, los participantes recibirán remeras oficiales, medallas finisher, cronometraje con chip, hidratación, frutas, sorteos, fotografía y animación con DJ, en lo que promete ser una verdadera fiesta del atletismo en la provincia.