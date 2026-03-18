Histórico: Santiago del Estero tendrá su primera maratón oficial de 42 kilómetros

La Maratón Patria se correrá el 24 de mayo con circuitos de 42K, 21K y 10K, reuniendo a atletas de todo el país en un evento sin precedentes organizado por Huairacachay Carreras.

Hoy 17:21

El atletismo santiagueño se prepara para vivir una jornada histórica con la realización de la Maratón Patria, que se disputará el domingo 24 de mayo y marcará un hito al contar con una prueba oficial de 42 kilómetros en la provincia. La competencia recorrerá las calles de la capital y La Banda, en un evento que ya genera gran expectativa.

Además de la distancia principal, también habrá circuitos de 21K y 10K, lo que permitirá la participación de corredores de distintos niveles. Todas las categorías contarán con premiación general y por divisiones, en una propuesta que busca integrar tanto a atletas de élite como a aficionados.

La organización está a cargo de Huairacachay Carreras, que destacó el acompañamiento de Logística Deportiva y de empresas locales que hacen posible el evento. Las inscripciones ya están abiertas a través de redes sociales, y el número de participantes crece día a día.

El evento contará con la presencia de destacados atletas de Santiago del Estero y de distintas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán, lo que garantiza un nivel competitivo alto y un gran espectáculo deportivo.

En cuanto a la organización, los participantes recibirán remeras oficiales, medallas finisher, cronometraje con chip, hidratación, frutas, sorteos, fotografía y animación con DJ, en lo que promete ser una verdadera fiesta del atletismo en la provincia.