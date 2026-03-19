El consumo de carne en Argentina cayó al nivel más bajo en 20 años

Así lo indicó un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, que ubicó el consumo per cápita en 47,3 kilos anuales. La suba de precios, la menor producción y el crecimiento de las exportaciones explican la caída.

Hoy 12:08

El consumo de carne vacuna en la Argentina alcanzó su nivel más bajo en las últimas dos décadas, de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

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En los últimos 12 meses, el consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilos por habitante por año, lo que representa una caída interanual del 2,5% y una reducción de 1,2 kilos respecto al período anterior.

El dato profundiza una tendencia descendente sostenida desde 2008, cuando el consumo alcanzó un pico de 69,4 kilos por persona. En comparación con 2005, la caída es de casi 15 kilos por habitante.

Entre los factores que explican este retroceso aparecen la menor oferta de hacienda, el impacto de la sequía en los últimos años y una mayor orientación de la producción hacia los mercados externos.

En ese sentido, el informe señala que el consumo interno perdió peso dentro del destino de la producción total. Mientras que entre 2011 y 2015 representaba más del 90%, en 2024 cayó al 68% y para 2026 se proyecta en torno al 72,9%.

A la par, la producción también mostró signos de retracción. Entre enero y febrero de 2026 se produjeron 457 mil toneladas de carne, un 9,1% menos que en igual período del año anterior.

Sin embargo, esta menor oferta se dio en un contexto de fuerte suba de precios. En el mercado de Cañuelas, el valor del ganado en pie aumentó un 8,5% en febrero y acumula un alza interanual del 72,7%.

Por su parte, los precios al consumidor también reflejaron este incremento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, los cortes de carne subieron cerca de un 12% en los dos primeros meses del año, duplicando el ritmo de la inflación general.

El informe también advirtió sobre una fuerte caída en la faena, que en febrero se ubicó un 10,7% por debajo del mismo mes de 2025, con 924.300 animales procesados. Se trata de uno de los niveles más bajos para ese mes en casi cinco décadas.

En contrapartida, las exportaciones mostraron un crecimiento sostenido. En el primer bimestre de 2026, los envíos al exterior aumentaron un 6,6% interanual, con mayores ventas a mercados como Estados Unidos, Israel y países europeos.

Este escenario, marcado por menor producción, precios en alza y mayor demanda externa, configura un cambio en el consumo de carne en la Argentina, que continúa en descenso y alcanza niveles históricamente bajos.