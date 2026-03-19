El FMI elogió la manera en que Argentina resiste el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

La vocera del organismo señaló que el país es exportador neto de petróleo. Alertó que la incertidumbre global puede afectarlo. Dijo que avanza la segunda revisión del acuerdo y volvió a destacar la acumulación de reservas del BCRA.

Hoy 12:54

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la forma en que la economía argentina resistió hasta ahora el impacto de la guerra en Medio Oriente, que hizo saltar los precios del petróleo y el gas a los niveles más altos en los últimos cuatro años.

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La portavoz del organismo, Julie Kozack, explicó que el país pasó de ser importador neto a exportador neto, lo describió como una tendencia para la Argentina. Eso porque, en estos momentos, la dependencia o no de importación de recursos energéticos es el diferenciador clave para analizar el impacto de los altos precios en la economía de cada país.

“Argentina ha resistido este shock relativamente bien hasta ahora, especialmente dado que ahora es un exportador neto de energía. En 2022, cuando tuvimos el último gran shock de precios de la energía (por la invasión rusa a Ucrania), Argentina era un importador neto de energía y ahora es un exportador neto de US$8000 millones en petróleo y gas a mediano plazo”, señaló el organismo.

En su habitual rueda de prensa, la vocera del FMI se refirió a la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones -que se firmó en abril de 2025-. Kozack indicó que las conversaciones con la gestión de Javier Milei “están avanzando”.

“Las discusiones sobre la segunda revisión continúan. Los mantendremos informados a medida que avancen esas conversaciones”, dijo la portavoz del FMI.

Además, la funcionaria del Fondo volvió a elogiar la reforma laboral y el programa de acumulación de reservas del Banco Central. “Se están realizando esfuerzos para reconstruir las reservas internacionales. El BCRA ha comprado alrededor de US$3500 millones en reservas desde principios de año”, destacó.

El impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía mundial, según el FMI

El FMI analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la economía mundial, por el salto en los precios del petróleo, el gas y los alimentos.

“El cierre del Estrecho de Ormuz ha cortado el acceso a aproximadamente el 20% del petróleo mundial y los suministros de GNL transportados por barco. La infraestructura energética en la región del Golfo y en Irán ha sido dañada, y esto ha interrumpido la producción de petróleo y gas“.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo subieron más de 50% y superaron los US$100 por barril y el gas natural también registró fuertes subas.

“Si los precios de la energía se mantienen altos durante un período prolongado, esto conducirá a una inflación general más alta”, advirtió el organismo y sostuvo que esta situación también podría afectar en los precios de los alimentos, señaló la portavoz.

Con respecto al impacto del conflicto bélico en cada región, el FMI remarcó que “dependerá de las circunstancias específicas de cada país”.

“Para la economía global en su conjunto, cuando miramos históricamente los choques de precios de la energía, una regla general es que, por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, si persistiera, digamos, durante el resto de este año, esto podría llevar a un aumento de 40 puntos básicos en la inflación global general y una caída en el crecimiento global de entre 0,1 y 0,2%”.

La reacción de los mercados por la guerra en Medio Oriente

Durante la conferencia de prensa, la portavoz del FMI también se refirió a la volatilidad en los mercados internacionales, la caída de los rendimientos de los bonos y el fortalecimiento del dólar.

Anticipó que el impacto estimado se verá reflejado en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril, que será “una evaluación exhaustiva” a nivel regional y global.

“El impacto económico dependerá de la duración, el alcance y la intensidad de la crisis. Nuestra evaluación preliminar es que se espera que el crecimiento se debilite. Los desequilibrios fiscales y externos se verán afectados”, mencionó Kozack.