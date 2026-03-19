Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”

El ex presidente encabezó el plenario del partido en Parque Norte y planteó el rol del espacio como clave para consolidar el cambio. Aseguró que acompañarán al Gobierno, aunque marcó diferencias.

Hoy 14:32

El expresidente Mauricio Macri volvió a mostrarse en el centro de la escena política al encabezar el plenario del PRO en Parque Norte, donde dejó definiciones sobre el presente y el futuro del espacio.

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“El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”, afirmó durante su discurso ante más de 2.500 dirigentes y militantes.

En ese marco, el líder del PRO reivindicó el rol del partido como impulsor del cambio en la Argentina y sostuvo que la etapa actual debe enfocarse en transformar la estabilidad económica en crecimiento sostenido.

Macri aclaró que, si bien existen diferencias con el Gobierno nacional, el espacio mantendrá una postura de acompañamiento. “¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, remarcó.

En esa línea, aseguró que el PRO adoptó una posición poco habitual en la política argentina: “Apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”.

Además, valoró el equilibrio fiscal alcanzado, aunque advirtió que esa etapa debe ser solo el punto de partida. “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir. Los argentinos necesitan una casa”, ejemplificó.

El ex mandatario también apuntó contra el kirchnerismo y el populismo, al sostener que el espacio buscará impedir cualquier retroceso. “No vamos a boicotear ninguna ley que haga bien al país ni darle excusas al populismo para volver”, afirmó.

De cara al futuro, Macri planteó que el desafío será avanzar hacia una etapa de desarrollo con inversión, infraestructura y un Estado eficiente. “El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real”, sostuvo.

Finalmente, destacó el rol de los dirigentes del PRO en la gestión pública y aseguró que el espacio seguirá siendo protagonista en la política argentina.