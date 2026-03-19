Fuga de gas en barrio Siglo XXI: intervienen bomberos y personal de Gasnor

Bomberos Voluntarios y Policía de la Provincia desplegaron un operativo preventivo para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Hoy 14:55

Una fuga de gas generó preocupación este jueves en una vivienda ubicada en la intersección de Alicia Moreau de Justo y avenida Leopoldo Lugones, en el barrio Siglo XXI.

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En el lugar trabajan de manera conjunta efectivos de Bomberos Voluntarios y Policía de la Provincia, quienes desplegaron un operativo preventivo para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Según se informó, la pérdida se habría originado en un caño domiciliario, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

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Asimismo, personal de la empresa Gasnor concurrió al sitio, realizando las tareas correspondientes para reparar la avería y garantizar la seguridad en la zona.

Por el momento, no se reportaron personas afectadas, aunque se recomienda a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal interviniente.