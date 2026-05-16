Detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén genera controversia

La detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén ha suscitado un debate sobre la libertad de expresión y la actuación policial en eventos oficiales.

Hoy 03:30

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, abordó la detención del periodista Fernando Ojeda durante la visita del gobernador al Club San Martín de Margarita Belén. El hecho ocurrió “a 100 metros del club”, según Romero, quien negó que la detención estuviera relacionada con preguntas dirigidas al mandatario provincial.

Ojeda fue demorado desde las 18 hasta la 1 de la madrugada en la Comisaría local, enfrentando acusaciones de “promover desorden”. La situación generó repercusiones mediáticas debido a la especulación de que su arresto estaba vinculado a su actividad como periodista.

Romero enfatizó que “dentro de la actividad del gobernador no se suscitó ningún inconveniente” y que la detención se realizó fuera del evento oficial. “Tuvimos la detención de un ciudadano, Fernando Ojeda, domiciliado en Capitán Solari, por desorden”, indicó el jefe policial.

El procedimiento fue ratificado por el juez de Faltas de la localidad, quien confirmó la actuación policial. “Se lo puso a disposición del doctor Pontón, juez de Faltas de la localidad”, afirmó Romero, y agregó que Ojeda recuperó la libertad a las 0:45.

Sobre las imágenes que circularon del incidente, Romero aclaró que estas mostraban el final del procedimiento y que hubo un intercambio verbal entre Ojeda y los efectivos policiales. “El procedimiento se había comenzado mucho antes con insultos del ciudadano Fernando Ojeda hacia el personal policial”, explicó.

Romero rechazó las acusaciones de que la detención afectara la libertad de expresión, afirmando que “no fue por ninguna pregunta que le haya hecho al gobernador” y que la Policía no estaba al tanto de la condición de periodista de Ojeda en el momento de su detención.

Finalmente, el jefe policial reiteró que el gobernante mantiene un contacto regular con la prensa y que no se realizaron entrevistas durante la actividad oficial. “En esta situación no tiene nada que ver el gobernador”, concluyó.