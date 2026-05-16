Descubren armas blancas en mochila de alumno en escuela de San Javier

Este viernes, un alumno alertó sobre la presencia de armas blancas en la mochila de un compañero en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de San Javier, lo que llevó a una intervención policial inmediata.

Hoy 04:10

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este viernes en la escuela N° 242 Manuel Belgrano de la ciudad de San Javier. Un alumno, tras asistir a clases, se dirigió a su casa y le informó a su madre sobre la presencia de armas en la mochila de un compañero.

La madre, alarmada, se dirigió al establecimiento educativo y notificó a las autoridades sobre la situación, lo que resultó en una convocatoria urgente a la Policía.

Equipos de Orden Público y de Cuerpos de la policía llegaron al lugar durante el horario escolar. Las autoridades educativas hicieron que el alumno involucrado se presentara en una galería junto con su mochila para proceder a una revisión.

Durante la inspección, los oficiales encontraron una variedad de armas blancas: dos cuchillos, una vaina de cuero, una chuza de metal con un trozo de cadena atado a un alambre tipo manopla, y una gomera. Todos los elementos peligrosos fueron secuestrados.

El menor permaneció bajo la supervisión de la dirección de la institución hasta que sus padres llegaron para retirarlo. Mientras tanto, el resto del alumnado continuó con sus clases normalmente.

El incidente fue reportado a la Jefatura de la Unidad Regional XIV del departamento San Javier de la Policía de Santa Fe, que también notificó a la Fiscalía de Minoridad para determinar los próximos pasos a seguir en este caso.