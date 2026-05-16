Detienen a dos hombres en Jujuy tras intento de robo a una mujer

Dos hombres fueron detenidos en Jujuy tras amenazar a una mujer con fines delictivos.

Hoy 02:41

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito han logrado la detención de dos hombres involucrados en un intento de robo a una mujer. Este incidente ocurrió recientemente en las cercanías de la exterminal del barrio Cuyaya en la capital jujeña.

Según fuentes consultadas, los agentes fueron alertados sobre la situación y iniciaron un rastrillaje en la zona. En colaboración con el personal del Sistema de Emergencias del 911, se consiguió localizar a uno de los individuos en la calle Santiago del Estero.

El segundo sospechoso fue interceptado a escasa distancia, lo que permitió a los efectivos policiales actuar con rapidez. Las actuaciones pertinentes fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención inmediata de ambos protagonistas del delito.

Una vez en la sede policial, la víctima pudo identificar a los presuntos agresores, lo que fortaleció el caso en su contra. Además, se determinó que uno de los detenidos tenía un pedido de detención previo por un robo en un local comercial del barrio Mariano Moreno.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer todos los detalles relacionados con el intento de robo. La intervención rápida de la policía ha sido clave para evitar que la situación escalara y para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Este evento resalta la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad y la comunidad para prevenir delitos en la región. Las acciones de la policía han sido aplaudidas por los vecinos, quienes sienten un mayor resguardo gracias a la vigilancia constante en sus barrios.