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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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Boca, Estudiantes, Rosario Central, Lanús, Platense e Ind. Rivadavia ya tienen rivales para la Libertadores

Este jueves en Luque, la Conmebol dio a conocer los grupos de los torneos.

Hoy 21:26

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el D, tildado como el "de la muerte", ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la edición pasada, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

TEMAS Club Atlético Platense Club Estudiantes de La Plata Club Atlético Rosario Central Club Atlético Boca Juniors Copa Libertadores

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