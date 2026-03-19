Extraditaron a un acusado de estafa desde Córdoba a Las Termas de Río Hondo

Bajo el argumento de detectar movimientos irregulares, solicitaban a los damnificados descargar una aplicación que les permitía tomar control remoto del dispositivo.

Hoy 17:38

En el marco de una causa por estafas y otras defraudaciones, un hombre fue detenido en la provincia de Córdoba y trasladado a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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Las actuaciones fueron promovidas por el Ministerio Público Fiscal en una investigación iniciada por la denuncia de Andrea Manrrique. La causa es instruida por el juez Dr. Diego Martín Vittar, con intervención del fiscal Emanuel Sabater.

Como parte de la pesquisa, se libró un exhorto judicial al Juzgado de turno con jurisdicción en Córdoba, lo que permitió concretar allanamientos en dos domicilios ubicados en calle Los Sauces al 4100, en la capital provincial.

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Los procedimientos arrojaron como resultado la detención de Aarón Isaías Cuello, quien posteriormente fue extraditado a territorio santiagueño. Actualmente, el acusado se encuentra alojado en la Alcaidía Departamental N°6 de Las Termas de Río Hondo.

Según se informó, la modalidad delictiva consistía en engañar a las víctimas mediante llamados telefónicos, haciéndose pasar por supuestos operadores de soporte técnico de una billetera virtual. Bajo el argumento de detectar movimientos irregulares, solicitaban a los damnificados descargar una aplicación que les permitía tomar control remoto del dispositivo.

De esta manera, los estafadores accedían a las cuentas, gestionaban préstamos y realizaban transferencias de dinero sin autorización. El perjuicio económico denunciado asciende a aproximadamente 2 millones de pesos.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen más personas involucradas en la maniobra.