River, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra ya conocen a sus rivales en la Copa Sudamericana

Este jueves en Luque, la Conmebol dio a conocer los grupos de los torneos.

Hoy 21:00

Se sorteó la Copa Sudamericana 2026 y se conoció el destino de los equipos argentinos en el certamen internacional, que irán por la gloria este año.

Racing fue el primer elenco nacional en ser sorteado al encabezar el grupo E, uno de los más complejos al medirse con Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia, en la altura de Sucre) y Botafogo (Brasil), en una revancha de la Recopa Sudamericana. River apareció como cabeza de serie del grupo H, en cual se verá las caras con Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

En el bombo 2 se destacó la presencia de San Lorenzo, que será rival del Santos de Neymar en el grupo D, el cual completan Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay). En ese mismo copón salió Tigre, que dice presente en el grupo A junto a Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú).

Completaron la participación argentina Riestra y Barracas Central, en sus estrenos en el plano internacional. El Malevo se enfrentará a Gremio (Brasil), Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay) mientras que el Guapo tendrá como adversarios a Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil) y Audax Italiano (Chile).