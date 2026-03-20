"Estamos en un momento difícil, tienen miedo de mover la economía y que se les vaya la inflación"

Así lo indicó en su columna de este viernes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito del convulso escenario político nacional y los desafíos que enfrenta el oficialismo.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes la situación económica actual durante su columna en Radio Panorama, donde planteó las tensiones que enfrenta el Gobierno Nacional en materia fiscal, monetaria y de actividad.

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En ese sentido, recordó un principio clásico de la economía: “ningún almuerzo es gratis”, al explicar que la emisión monetaria genera inflación, pero que la caída de la actividad también tiene consecuencias. “Si hay un parate porque frenaste todo, recaudás menos; entonces hay déficit, tenés que endeudarte y si no te prestan, tenés que emitir”, señaló.

Granados indicó además que el impacto de la situación no es homogéneo en todo el país, y advirtió que los grandes centros urbanos son los más afectados. “Los centros urbanos más poblados la están sufriendo más; quizás en el interior se sienta menos”, explicó.

En relación con las cuentas públicas, el economista sostuvo que la menor recaudación complica el objetivo de mantener el superávit fiscal. Según detalló, se han adoptado medidas para contener el gasto, como la postergación de pagos. “Hay una orden de que los pagos se frenaron hasta abril, y los exportadores no reciben el reintegro del IVA que les corresponde para sostener el superávit”, afirmó, y consideró que esto genera una imagen distorsionada de las cuentas.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la reactivación económica. Según su análisis, el Gobierno estaría esperando una mejora en la liquidación del sector agroexportador para fortalecer los ingresos fiscales en los próximos meses.

Granados también se refirió a los debates internos en el equipo económico, donde —según indicó— se discuten alternativas para dinamizar la actividad sin recurrir a la emisión. En ese marco, mencionó la propuesta de un economista uruguayo que sugiere liberar liquidez al renovar vencimientos de deuda, en lugar de emitir dinero.

Finalmente, advirtió que el escenario actual presenta dificultades para avanzar en una recuperación sostenida. “Estamos en un momento difícil; hace varios meses que no pueden controlar la inflación y hay temor de mover la economía porque podría acelerarse nuevamente”, concluyó.