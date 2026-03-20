El videoclip de Tini Stoessel que despertó rumores de boda con Rodrigo De Paul

Elementos típicos de una celebración matrimonial y un mensaje clave hicieron estallar las redes.

Hoy 08:26

Tras el lanzamiento de “Dos Amantes”, la nueva canción de Tini Stoessel y Ulises Bueno, los fans señalaron varios guiños en el videoclip que harían referencia a la posible boda de la cantante con Rodrigo De Paul.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En principio, el tema narra la historia de una relación prohibida y entre sus seguidores tomó fuerza la hipótesis de que estaría basado en el inicio de la historia de amor con el futbolista.

Más allá de eso, todo el videoclip transcurre en una mesa extensa, que parecería la “principal” de un casamiento. Además, Tini y De Paul están sentados en el medio, haciendo alusión a que son los anfitriones del evento, mientras que los demás se dividen hacia los laterales.

Entre la escena de festejo, brindis y comida de los invitados, Susana Giménez, que formó parte del video, dijo algo que terminó de enloquecer a los fans: “¿Y el casorio para cuándo?“. Ante la pregunta, la cantante y su pareja compartieron una mirada cómplice mientras sonreían.

Sumada a las tantas pistas, la “cereza del pastel” fue, precisamente, una torta blanca de tres pisos con estética de boda, con dos muñecos en la parte superior de un futbolista y una novia.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que, el novio tiene puesto un esmoquin junto a una bermuda, medias largas y botines, además de que las figuras coinciden en los cortes de pelo de los dos.

Finalmente, la última toma del video está enfocada en Tini y De Paul, brindando y chocando las copas de lo que parece ser champagne. Para los fans, las señales son claras y los rumores de boda pisan cada vez más fuerte.

Recientemente, el futbolista expresó en una entrevista; “Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está”.

Tini Stoessel volvió a apostar fuerte con el lanzamiento de "Dos amantes", su nueva canción junto a Ulises Bueno, acompañada por un videoclip que reúne a figuras inesperadas y de distintos mundos.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez, Beto Montenegro y Cacho Deicas forman parte de una producción que combina música y actuación con una puesta ambiciosa.

El guiÃ±o de Tini sobre su posible casamiento con Rodrigo De Paul en el video de âDOS AMANTESâpic.twitter.com/qdhP0bIvjH — Fefe (@fedeebongiorno) March 20, 2026

El estreno se dio a las 21 y la artista lo celebró en sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores. “¡¡Ya salió Dos amantes mis amores!!”, escribió, y también destacó el trabajo compartido con Ulises Bueno, a quien le agradeció públicamente por la colaboración.

Además, se refirió a los invitados especiales que participaron del clip: “Gracias Su, Rodri, Leo, Cacho y Beto por acompañarnos en este video, la pasamos muy hermoso”.