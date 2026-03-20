Dua Lipa se pronunció sobre el polémico caso de Jeffrey Epstein

"Es como poner todo bajo una especie de velo para proteger o intentar enmascarar lo que está sucediendo", dijo la artista.

Hoy 09:47

Ya son dos décadas desde que estalló mediáticamente el caso de Jeffrey Epstein. Desde entonces, han salido diversas acusaciones y conexiones con figuras poderosas relacionadas al tráfico sexual de menores. Ahora, Dua Lipa habló sobre el polémico caso en su podcast Service95, donde cuestionó el tratamiento mediático y del público con relación a los crímenes de la red de explotación sexual conectados con el empresario estadounidense.

La opinión de la estrella internacional coincide con la reciente publicación de nuevos documentos judiciales vinculados al caso. En su plática con la escritora Roxane Gay, autora de Bad Feminist, Lipa criticó el lenguaje que ha sido empleado en la cobertura mediática: “La forma en que se han informado los crímenes y el lenguaje que se ha utilizado han sido un gran perjuicio para todas las víctimas”.

Y agregó: “No dejo de pensar en todas las historias que hablan de fiestas sexuales, en lugar de escribir sobre las víctimas, que eran niños víctimas de trata”. Esta declaración deja en claro que el lenguaje busca priorizar enfoques que no suman a quienes realmente vivieron una tortura: las víctimas de Epstein.

Dua Lipa

Para Dua Lipa, esto no es nada más que un tipo de máscara que trata de encubrir lo que realmente estaba pasando en aquellos años, donde una barrera sigue estando estable: “Es como poner todo bajo una especie de velo para proteger o intentar enmascarar lo que está sucediendo”.

Los recientes documentos sobre el caso Epstein salieron a la luz a principios de febrero, donde se incluyen testimonios de víctimas y testigos, al igual que documentos judiciales. Uno de los documentos oficiales asegura que “las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara un tiempo considerable en una de las residencias de Epstein habría sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo”.