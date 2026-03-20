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San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanza en la Copa Argentina

El Ciclón fue contundente y venció al León de la Patagonia por 5-0 en cancha de Quilmes.

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