Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Riquelme, tras el sorteo: “Siempre pensamos que Boca va a llegar a la final”

El presidente xeneize dejó en claro la ambición del club en la Copa Libertadores y se mostró confiado con el grupo que le tocó.

Hoy 11:49

Luego del sorteo de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme reafirmó la mentalidad que caracteriza a Boca Juniors: apuntar siempre a la final del máximo certamen continental.

El Xeneize integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club, un grupo exigente que, sin embargo, no modifica la visión del dirigente. “Siempre la esperamos con mucha ilusión. Ahora pensamos en esta Copa”, expresó.

En diálogo con DSports, el ídolo azul y oro explicó cómo vive la competencia desde su rol actual: “Cuando me tocaba ser futbolista pensaba en jugar los 14 partidos. Hoy son 13 por la final única, y pienso en que se jueguen los 13 partidos”, sostuvo, dejando en claro que su objetivo es llegar hasta el último partido.

Riquelme también se refirió al dominio reciente de los equipos brasileños en la Libertadores, aunque sin perder la esencia competitiva del club: “Es real que marcaron tendencia, pero nosotros siempre pensamos que vamos a llegar a la final”, afirmó.

Además, anticipó un cruce especial ante Universidad Católica, donde se reencontrará con Gary Medel: “Es mi amigo, él va a querer ganarnos así como nosotros queremos ganarle”, comentó.

Por último, el presidente destacó la ilusión del plantel y valoró la recuperación de jugadores tras varias lesiones en el inicio de la temporada. “El equipo se ve bien, va creciendo. Cuando tengamos a todos, tenemos un buen plantel”, concluyó.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Juan Román Riquelme

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  3. 3. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  4. 4. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
  5. 5. Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT