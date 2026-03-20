Riquelme, tras el sorteo: “Siempre pensamos que Boca va a llegar a la final”

El presidente xeneize dejó en claro la ambición del club en la Copa Libertadores y se mostró confiado con el grupo que le tocó.

Hoy 11:49

Luego del sorteo de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme reafirmó la mentalidad que caracteriza a Boca Juniors: apuntar siempre a la final del máximo certamen continental.

El Xeneize integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona Sporting Club, un grupo exigente que, sin embargo, no modifica la visión del dirigente. “Siempre la esperamos con mucha ilusión. Ahora pensamos en esta Copa”, expresó.

En diálogo con DSports, el ídolo azul y oro explicó cómo vive la competencia desde su rol actual: “Cuando me tocaba ser futbolista pensaba en jugar los 14 partidos. Hoy son 13 por la final única, y pienso en que se jueguen los 13 partidos”, sostuvo, dejando en claro que su objetivo es llegar hasta el último partido.

Riquelme también se refirió al dominio reciente de los equipos brasileños en la Libertadores, aunque sin perder la esencia competitiva del club: “Es real que marcaron tendencia, pero nosotros siempre pensamos que vamos a llegar a la final”, afirmó.

Además, anticipó un cruce especial ante Universidad Católica, donde se reencontrará con Gary Medel: “Es mi amigo, él va a querer ganarnos así como nosotros queremos ganarle”, comentó.

Por último, el presidente destacó la ilusión del plantel y valoró la recuperación de jugadores tras varias lesiones en el inicio de la temporada. “El equipo se ve bien, va creciendo. Cuando tengamos a todos, tenemos un buen plantel”, concluyó.