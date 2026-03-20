Anya Taylor-Joy adelanta detalles de su personaje en Dune: Parte tres

La actriz retomará su rol como Alia Atreides y anticipó que tendrá un desarrollo más profundo en la nueva entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve.

Hoy 11:51

La actriz Anya Taylor-Joy volverá a interpretar a Alia Atreides en Dune: Parte tres, luego de su breve aparición en Dune: Parte dos, donde su personaje fue introducido a través de una ensoñación de Paul Atreides.

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La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve ya inició su cuenta regresiva tras el lanzamiento de su primer tráiler, que volvió a poner en foco el estilo visual del realizador y su adaptación del universo creado por Frank Herbert.

Anya Taylor-Joy

En declaraciones recientes, Taylor-Joy destacó la singularidad de su personaje: “Nunca ha habido nadie como ella. La llaman Abominación y a mucha gente le resulta realmente inquietante, excepto a su hermano”, explicó. Además, señaló que Alia posee “una clarividencia absoluta” y convive con las voces de generaciones pasadas, lo que la convierte en una figura compleja: “Nunca está sola en una conversación, y eso puede volver loco a cualquiera”.

El elenco de la película contará nuevamente con Timothée Chalamet como Paul Atreides, Zendaya como Chani, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Florence Pugh como la princesa Irulan, Javier Bardem como Stilgar y Jason Momoa como Duncan Idaho.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, junto a Ida Brooke como Ghanima Atreides, Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides e Isaach De Bankolé como el guerrero fremen Farok.

Anya Taylor-Joy

A diferencia de su breve participación anterior, Taylor-Joy tendrá un rol más desarrollado en esta nueva entrega, que marcará el cierre de la trilogía de Villeneuve dentro del universo Dune.

Dune: Parte tres tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre, donde competirá directamente con Avengers: Doomsday en la taquilla navideña.