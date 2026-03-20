Moto3: Morelli y Perrone culminaron la primera práctica en Brasil

Los argentinos completaron la tanda inicial del día, ubicándose 10.° y 11.° respectivamente. La categoría vuelve al país vecino tras 37 años de ausencia.
MotoGP abre su segunda fecha del campeonato mundial en el Autódromo Internacional «Ayrton Senna», en Santa Cruz, Brasil. Una de sus categorías teloneras, Moto3, ya giró en tierras brasileras abriendo la actividad bajo un clima lluvioso.
Los argentinos se llevaron buenas sensaciones de los primeros contactos con la pista: Marco Morelli se ubicó 10.°, a 1.778 del líder, el español Brian Uriarte. Debajo de él se colocó Valentín Perrone, que perdió poco menos de dos segundos con la punta. En la primera fecha del calendario 2026 en Tailandia, Perrone se subió al podio y Morelli fue «top 10».
España se llevó el «1-2-3», ya que además de Uriarte, Máximo Quiles y Joel Esteban cerraron las primeras ubicaciones en el trazado de Santa Cruz do Sul, que fue reformado para esta fecha y sufrió graves inundaciones el pasado miércoles.
A las 13:15 se desarrollará la segunda práctica, aunque la actividad está retrasada por el mal clima.