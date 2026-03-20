Moto3: Morelli y Perrone culminaron la primera práctica en Brasil

Los argentinos completaron la tanda inicial del día, ubicándose 10.° y 11.° respectivamente. La categoría vuelve al país vecino tras 37 años de ausencia.

Hoy 12:57

MotoGP abre su segunda fecha del campeonato mundial en el Autódromo Internacional «Ayrton Senna», en Santa Cruz, Brasil. Una de sus categorías teloneras, Moto3, ya giró en tierras brasileras abriendo la actividad bajo un clima lluvioso.

Los argentinos se llevaron buenas sensaciones de los primeros contactos con la pista: Marco Morelli se ubicó 10.°, a 1.778 del líder, el español Brian Uriarte. Debajo de él se colocó Valentín Perrone, que perdió poco menos de dos segundos con la punta. En la primera fecha del calendario 2026 en Tailandia, Perrone se subió al podio y Morelli fue «top 10».

España se llevó el «1-2-3», ya que además de Uriarte, Máximo Quiles y Joel Esteban cerraron las primeras ubicaciones en el trazado de Santa Cruz do Sul, que fue reformado para esta fecha y sufrió graves inundaciones el pasado miércoles.

A las 13:15 se desarrollará la segunda práctica, aunque la actividad está retrasada por el mal clima.

Horarios MotoGP

Viernes

09:00 – 09:45 Moto3 FP1

10:00 – 10:50 Moto2 FP1

Moto2 FP1 11:05 – 12:05 MotoGP FP1

MotoGP FP1 13:15 – 14:00 Moto3 Práctica

Moto3 Práctica 14:15 – 15:05 Moto2 Práctica

Moto2 Práctica 15:20 – 16:35 MotoGP Práctica

Sábado

08:40 – 09:10 Moto3 FP2

Moto3 FP2 09:25 – 09:55 Moto2 FP2

Moto2 FP2 10:10 – 10:40 MotoGP FP2

MotoGP FP2 10:50 – 11:05 MotoGP Q1

MotoGP Q1 11:15 – 11:30 MotoGP Q2

MotoGP Q2 12:55 – 13:10 Moto3 Q1

Moto3 Q1 13:20 – 13:35 Moto3 Q2

Moto3 Q2 13:50 – 14:05 Moto2 Q1

Moto2 Q1 14:15 – 14:30 Moto2 Q2

Moto2 Q2 15:00 – Sprint MotoGP

Domingo