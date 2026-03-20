Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Moto3: Morelli y Perrone culminaron la primera práctica en Brasil

Los argentinos completaron la tanda inicial del día, ubicándose 10.° y 11.° respectivamente. La categoría vuelve al país vecino tras 37 años de ausencia.

Hoy 12:57

MotoGP abre su segunda fecha del campeonato mundial en el Autódromo Internacional «Ayrton Senna», en Santa Cruz, Brasil. Una de sus categorías teloneras, Moto3, ya giró en tierras brasileras abriendo la actividad bajo un clima lluvioso.

Los argentinos se llevaron buenas sensaciones de los primeros contactos con la pista: Marco Morelli se ubicó 10.°, a 1.778 del líder, el español Brian Uriarte. Debajo de él se colocó Valentín Perrone, que perdió poco menos de dos segundos con la punta. En la primera fecha del calendario 2026 en Tailandia, Perrone se subió al podio y Morelli fue «top 10».

España se llevó el «1-2-3», ya que además de Uriarte, Máximo Quiles y Joel Esteban cerraron las primeras ubicaciones en el trazado de Santa Cruz do Sul, que fue reformado para esta fecha y sufrió graves inundaciones el pasado miércoles.

A las 13:15 se desarrollará la segunda práctica, aunque la actividad está retrasada por el mal clima.

Horarios MotoGP

Viernes

  • 09:00 – 09:45 Moto3 FP1
  • 10:00 – 10:50 Moto2 FP1
  • 11:05 – 12:05 MotoGP FP1
  • 13:15 – 14:00 Moto3 Práctica
  • 14:15 – 15:05 Moto2 Práctica
  • 15:20 – 16:35 MotoGP Práctica

 Sábado

  • 08:40 – 09:10 Moto3 FP2
  • 09:25 – 09:55 Moto2 FP2
  • 10:10 – 10:40 MotoGP FP2
  • 10:50 – 11:05 MotoGP Q1
  • 11:15 – 11:30  MotoGP Q2
  • 12:55 – 13:10 Moto3 Q1
  • 13:20 – 13:35  Moto3 Q2
  • 13:50 – 14:05  Moto2 Q1
  • 14:15 – 14:30  Moto2 Q2
  • 15:00  – Sprint MotoGP

Domingo

  • 10:40 – 10:50  Warm Up MotoGP
  • 12:00 Carrera Moto3
  • 13:15  Carrera Moto2
  • 15:00  Carrera MotoGP

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  3. 3. Dos policías denunciaron a Sebastián Corti y las causas en su contra ya son ocho
  4. 4. El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde
  5. 5. Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT