Newell’s se sacó la mufa con una victoria ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso

La Lepra sumó su primer triunfo del campeonato al ganar por 1 a 0 por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Ganó como local tras 9 partidos.

Hoy 19:45

Newell's Old Boys pasó de la tensión al desahogo en un instante en el Coloso Marcelo Bielsa. Cuando todo parecía encaminarse a otro golpe, logró una victoria tan agónica como necesaria: fue 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con un grito que rompió meses de frustración.

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El tanto llegó a los 40 minutos del segundo tiempo, en un contexto cargado de nervios e impaciencia. La jugada tuvo elaboración y claridad: Núñez abrió el juego, Russo levantó la cabeza y asistió a Mazzanti, que apareció por el segundo palo para empujarla y desatar la locura total en el estadio.

El gol tuvo un sabor especial para el delantero, ya que en el primer tiempo le habían anulado uno por una posición adelantada mínima. Esta vez no hubo nada que lo frenara y el festejo fue completo, tanto dentro como fuera de la cancha.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka mostró cambios importantes, con siete modificaciones respecto al partido anterior, en una clara señal de búsqueda en medio de la crisis. En ese contexto, varios juveniles como Regiardo, Núñez, Russo y Gómez Matter aportaron frescura y empuje cuando el partido quemaba.

Más allá de que el rendimiento no fue el mejor y el equipo volvió a evidenciar limitaciones, esta vez no se cayó en los momentos críticos. Encontró una respuesta anímica que le había sido esquiva durante gran parte del torneo.

La victoria no borra los problemas de fondo: Newell’s sigue comprometido en la tabla y con una deuda futbolística importante. Sin embargo, significa un cambio clave en lo emocional, ya que corta la racha sin triunfos en el Apertura y le da aire a un equipo que necesitaba urgente un punto de partida.