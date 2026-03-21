Cómo llegan Mauritania y Zambia, las selecciones africanas que se enfrentarán a la Argentina en la previa al Mundial

Rivales africanos de escaso roce con la “Albiceleste”, pero con recorridos, realidades y contextos muy distintos entre sí.

Hoy 11:17

A poco más de dos meses del Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene definidos los dos amistosos que servirán como últimos ensayos: primero enfrentará a Selección de Mauritania y luego a Selección de Zambia.

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Aunque ambos rivales provienen del mismo continente, sus historias, estructuras futbolísticas y recorridos son muy diferentes, lo que los convierte en pruebas distintas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Mauritania, un seleccionado en pleno crecimiento

Mauritania, cuya capital es Nuakchot, es un país donde el desarrollo del fútbol está ligado principalmente a inversiones institucionales y a la mejora de la infraestructura deportiva más que a una tradición profesional histórica.

La federación local, la Federación de Fútbol de la República Islámica de Mauritania (FFRIM), es presidida por Ahmed Yahya, uno de los impulsores del crecimiento reciente de la disciplina. El seleccionado es dirigido por el entrenador español Aritz López Garai.

En los últimos años, el país apostó fuerte a la infraestructura con inversiones del programa Forward de la FIFA, que incluyeron mejoras en el estadio Cheikha Boïdiya y la apertura en 2025 de la primera FIFA Talent Academy de África en ese país.

En el plano deportivo, su liga principal es la Super D1 y el club más destacado es FC Nouadhibou, el más ganador del país y protagonista reciente a nivel continental.

Su mayor logro reciente fue clasificar a tres Copas Africanas consecutivas desde 2019 y alcanzar por primera vez los octavos de final en la edición 2024, tras una histórica victoria ante Selección de Argelia.

Zambia, un país con historia futbolera

El caso de Zambia es distinto. Este país del sur de África posee una tradición futbolística mucho más arraigada y un recorrido más importante en el contexto continental.

La federación local, la Football Association of Zambia (FAZ), es presidida por Keith Mweemba, mientras que el seleccionado es dirigido por Moses Sichone.

En su estructura interna cuenta con una liga profesional de 18 equipos y clubes históricos como Nkana FC y Power Dynamos FC, este último campeón vigente.

A nivel internacional, Nkana fue finalista de la Copa de Campeones de África en 1990 y Power Dynamos ganó la Recopa africana en 1991.

Un campeón africano con historia

El mayor hito del fútbol zambiano fue la conquista de la Copa Africana de Naciones 2012, un título muy emotivo que llegó casi dos décadas después de la tragedia aérea de 1993 que afectó gravemente al seleccionado.

El capitán de aquel equipo fue Christopher Katongo, elegido además como el mejor jugador del torneo. En la actualidad, uno de los nombres más destacados es el delantero Patson Daka.

Además, el fútbol femenino del país también ganó protagonismo internacional con figuras como Barbra Banda y Racheal Kundananji.

Sin antecedentes ante Argentina

En el historial no existen enfrentamientos oficiales de la selección mayor argentina ante Mauritania ni Zambia, por lo que ambos partidos serán cruces inéditos.

El único antecedente ante Mauritania se dio en torneos juveniles, cuando seleccionados argentinos la enfrentaron en el torneo de L’Alcúdia en 2018, 2019 y 2023.

Dos rivales distintos para una misma preparación

Mientras Mauritania representa un proyecto en crecimiento, con fuerte impulso institucional y sus primeros logros internacionales, Zambia mantiene el peso de su historia y un título continental que todavía respalda su tradición.

Para Argentina, ambos partidos servirán como los últimos exámenes antes del Mundial, en una etapa clave para ajustar detalles y llegar con ritmo competitivo a la defensa del título.