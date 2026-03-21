Manchester City festejó ante el Arsenal y se quedó con la Copa de la Liga de Inglaterra

El conjunto de Guardiola venció por 2-0 a los Gunners con un doblete de Nico O'Reilly para sumar un nuevo título.

Hoy 16:21

El Manchester City venció por 2-0 al Arsenal y se consagró campeón de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa) este domingo en Wembley. Un trofeo más para Pep Guardiola y los suyos, que se impusieron gracias a un doblete de Nico O'Reilly.

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Iban 59' cuando el City abrió la cuenta, a partir de un tiro de Rayan Cherki en el que el arquero Kepa Arrizabalaga intentó agarrar la pelota, pero esta se le escapó de las manos, le pasó por arriba de la cabeza y le cayó a O'Reilly, que velozmente se sacó la marca de encima y empujó la pelota en el arco.

Cuatro minutos después, con el Arsenal sentido del primer gol, el City volvió a construir juego, lo acorraló en el área y, tras un centro pinchado y perfecto de Matheus Nunes, apareció O'Reilly otra vez, con otro cabezazo para poner el 2-0.

Fue el 19° título para Guardiola en el City y el 40° en su carrera. No levantaba este trofeo desde la temporada 2020-21, cuando venció por 1-0 al Tottenham.

En la Premier, a la que aún le quedan siete fechas, el Arsenal es líder en soledad con 70 puntos, nueve más que el City, escolta con 61. Luego de la fecha FIFA, restará por verse esa definición de la liga, una que los Citizens -adeudan un partido-, con Guardiola, consiguieron seis veces y que ya le han arrebatado a los Gunners en ocasiones anteriores.

Una situación que se hizo viral de esta final tuvo lugar a los 68', cuando Cherki, ya con el marcador 2-0, recibió una pelota y se puso a hacer jueguitos, lo que le valió recibir, segundos después, una dura falta de Ben White. Cuando la repetición mostró a Guardiola, se lo vio a este molestarse desaprobando con su rostro la actitud de su dirigido.