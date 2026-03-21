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Pese al golazo de Molina, el Real Madrid se quedó con el clásico ante el Atlético

El Merengue se quedó con la victoria ante el Colchonero por 3 a 2 en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de LaLiga.

Hoy 19:00

Real Madrid derrotó a Atlético de Madrid 3 a 2 en el estadio Santiago Bernabéu en un clásico madrileño cargado de emociones, donde el resultado final no reflejó del todo lo que fue el desarrollo del juego.

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El equipo dirigido por Diego Simeone hizo méritos para llevarse algo más, con un planteo sólido y momentos de dominio, pero se encontró con la jerarquía individual del conjunto local, que fue determinante en los momentos clave del partido.

La gran figura de la noche fue Vinícius Júnior, autor de un doblete que inclinó la balanza a favor del Madrid. Además, Federico Valverde volvió a ser decisivo con su despliegue y presencia en ataque, acompañando en los momentos más calientes del encuentro.

El Atlético, por su parte, mostró carácter y pasajes de buen fútbol, pero no logró sostener la ventaja ni capitalizar sus oportunidades. Así, el Madrid se terminó quedando con un triunfo clave para seguir en la pelea por el campeonato, en un clásico que tuvo ritmo, intensidad y alto vuelo futbolístico.

TEMAS La Liga de España Real Madrid CF Club Atlético de Madrid

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