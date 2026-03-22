“Tener sexo todos los días te rejuvenece”: Antonio Ríos sorprendió con una frase polémica

El cantante Antonio Ríos volvió a quedar en el centro de la escena tras una frase que generó repercusión. “Tener sexo todos los días te rejuvenece”, afirmó durante una entrevista en la que repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional.

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El artista, de 71 años y referente de la música tropical argentina, participó del ciclo Nunca me faltes, donde habló de su trayectoria, sus vínculos y su presente sobre los escenarios. Con más de tres décadas de carrera y más de 1.400 canciones compuestas, Ríos sigue activo con presentaciones en el país y el exterior.

Durante la charla, el cantante también se refirió a su vida familiar, marcada por una historia poco común: es padre de 25 hijos, de los cuales 22 son biológicos y tres “del corazón”. “Nunca les faltó nada. Siempre di todo lo posible”, aseguró.

En ese contexto, reconoció que su relación con las mujeres fue intensa, especialmente durante los años de mayor exposición. “Me volví adicto, no podía parar”, admitió, al tiempo que contó que llegó a mantener vínculos con varias parejas en simultáneo.

Con el paso del tiempo, explicó que su vida cambió. A pedido de sus hijos, se realizó una vasectomía y hoy asegura estar más tranquilo. “Ahora la fábrica está cerrada”, expresó con humor.

Más allá de las polémicas, Ríos dejó en claro cuál es su prioridad. “Si me falta el escenario, me muero de tristeza. La música es lo que más me ha sostenido”, afirmó, destacando su vínculo con el público y su vigencia dentro del género.