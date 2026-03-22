Ni a la mañana ni después de comer: cuándo no tomar café, según expertos

Advierten que consumirlo al despertarse o después de almorzar puede reducir sus beneficios e incluso interferir en funciones clave del organismo.

Hoy 11:31

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, no siempre se lo consume en el momento más adecuado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nutricionista de referencia en España, Pablo Ojeda, advierte que tomar café apenas uno se despierta no es la mejor opción.

Por qué no hay que tomar café al despertarse

Según explica, al levantarse el cuerpo ya tiene niveles elevados de cortisol, una hormona relacionada con el estrés y la activación.

En ese contexto, la cafeína no produce el efecto esperado. Por eso, recomienda esperar entre 30 y 45 minutos después de despertarse para que el café actúe de manera más efectiva.

El error de tomar café después de comer

Otro hábito muy extendido es el café después de las comidas, especialmente en el almuerzo.

Sin embargo, este momento tampoco sería el más recomendable. De acuerdo con Ojeda, la cafeína puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes esenciales.

En particular, puede dificultar la incorporación de minerales como el hierro o el magnesio, fundamentales para el funcionamiento del organismo.

Esto no significa que tomar un café ocasionalmente después de comer sea perjudicial, pero sí que no es lo más conveniente como hábito diario.

Por qué el momento de consumo importa

Los especialistas coinciden en que no solo importa qué se come o se bebe, sino también cuándo se hace.

Cada alimento interactúa con el organismo de forma diferente según el momento del día, el estado hormonal y el contexto metabólico.