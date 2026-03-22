Ladrones planificaron el robo de una moto en pleno centro de Termas

Los delincuentes primero eligieron el rodado. Luego regresaron y rompieron todas las medidas de seguridad que tenía y se lo llevaron.

Hoy 12:42

Un robo de motovehículo con modalidad planificada quedó al descubierto en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde delincuentes actuaron en varias etapas hasta lograr llevarse una motocicleta, pese a las medidas de seguridad del rodado.

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La denuncia fue radicada por Luis Eduardo Molina, de 32 años, quien relató que el hecho ocurrió en la noche del sábado 21 de marzo, en inmediaciones de avenida 25 de Mayo casi Maipú, en pleno centro de la ciudad.

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El hecho: vigilancia, intento y robo

Según consta en la denuncia, Molina había llegado a su lugar de trabajo —el hotel ubicado en Maipú y 25 de Mayo— a bordo de su motocicleta Honda Biz, color negra.

Al finalizar su jornada, ya en los primeros minutos de este domingo, se dirigió al estacionamiento sobre avenida 25 de Mayo y descubrió que su rodado ya no estaba.

Al revisar las cámaras de seguridad, observó una secuencia clara del accionar delictivo:

Dos sujetos con camperas con capucha y pantalones oscuros se acercaron en tres oportunidades.

En la primera, solo observaron los vehículos

En la segunda, intentaron manipular la moto

En la tercera, regresaron decididos a concretar el robo

Forzaron todo y aun así no arrancaba

El rodado contaba con medidas de seguridad: un candado en el disco de freno y sistema de traba, ambos violentados por los delincuentes.

Al no poder encender la motocicleta, los sujetos recurrieron a otro vehículo: uno de ellos llegó en una moto tipo 125 cc, desde donde empujaron el rodado sustraído para finalmente darse a la fuga por avenida 25 de Mayo alrededor de las 22:30.

La causa quedó a cargo del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar en la identificación de los autores y recuperar el vehículo.

El material fílmico ya se encuentra en manos de los investigadores y será clave para dar con los responsables.