Caso $LIBRA: descubren una compleja red de sociedades offshore y cuentas en el exterior

La investigación apunta a estructuras en paraísos fiscales y posibles movimientos millonarios vinculados al colapso del criptoactivo.

Hoy 13:30

Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, montó una red de estructuras offshore que abarca sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y Panamá, y nexos operativos en las Islas Caimán, según reconstruyó LA NACION en base a los datos que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular del lobista.

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La documentación muestra una arquitectura financiera con posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero de Novelli. Él fue el nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario impulsor de $LIBRA, Hayden Davis. En el teléfono del lobista también se halló una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por US$5 millones. Todavía no hay constancia que este entramado de cuentas haya sido utilizado para esas transferencias, si se concretaron, pero al menos dos fechas de sus notificaciones coinciden con días claves de la investigación.

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El material recuperado muestra que Novelli completó y firmó un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). El formulario fue firmado el 1° de diciembre de 2021 y la propuesta fue aprobada el 12 de enero de 2022. Lo presentó junto a su socio en N&W Profesional Partners, Jeremias Walsh, en esa fecha, y ambos se identificaron como los beneficiarios finales (UBO, en la jerga) de la estructura.

Dos meses después, Novelli y Walsh comenzaron a hacer negocios como directores de Vulcano International Ltd, con dirección en Tortola, BVI, según surge de una copia de un “acuerdo de servicios” que verificó LA NACION. Y con esa sociedad sellaron un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano. Es decir, el token que promocionó el por entonces diputado nacional Javier Milei en sus redes sociales y que, al igual que $LIBRA, registró un colapso posterior, con pérdidas reportadas por inversores por más de US$ 285 millones, según un análisis de la blockchain Solana.

En la confección de ese contrato de Vulcano International Ltd jugó un rol decisivo un hombre poco conocido hasta ahora, Mijail Popov, un analista argentino de negocios e industria global de pagos que reside en España, cercano a Novelli, con quien mantuvo dos conversaciones telefónicas en pleno lanzamiento y colapso de $LIBRA, pasadas las 22 del 14 de febrero de 2025.

“Me lo pide la gestora”

La logística financiera de Novelli y Walsh también hizo pie en Estados Unidos. En noviembre de 2021, abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito. Al completar los formularios, fijaron como domicilio legal 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, uno de los estados más opacos de Estados Unidos a la hora de constituir sociedades comerciales.

Con el ascenso de Milei a la Casa Rosada, Novelli buscó diversificarse por América Central. Para eso, debió requerirle a uno de sus abogados en Buenos Aires que le enviara información para completar un “modelo carta de referencia comercial”. ¿Por qué? “Me lo pide la gestora de cuenta en Panamá”, le explicó en agosto de 2024, lo que sugiere la posible apertura o mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país. Ese intercambio ocurrió mientras Novelli gestionaba simultáneamente la constitución de Tech Forum SRL en Argentina, junto a su socio Manuel Terrones Godoy, según surge del chat recuperado de su teléfono con un abogado del estudio TRS&M.

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Sin embargo, LA NACION constató en el Registro Público de Panamá que no surgen datos sobre operaciones societarias a nombre de Novelli, en una jurisdicción que ofrece niveles limitados de información pública sobre este tipo de estructuras.

Algo similar ocurre en las Islas Caimán, otro paraíso fiscal. Los registros de geolocalización del teléfono de Novelli que recuperaron los peritos oficiales de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) vinculan su casilla de emails de N&W Profesional Traders con la dirección 122 Mary Street de Grand Cayman, la mayor de las tres islas en ese territorio británico de ultramar.

La detección de esa dirección en el teléfono de Novelli, cabe remarcar, no significa que el lobista haya estado en las Islas Caimán, sino que pudo haber interactuado con algo que contenía esa dirección. Por ejemplo, un email recibido desde ese domicilio, un contacto o firma de una entidad domiciliada allí, o documentación vinculada a una sociedad o proveedor offshore.

En total, los expertos informáticos detectaron 17 interacciones electrónicas con ese domicilio; algunas de ellas en fechas clave del “caso $LIBRA”. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que el presidente Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se tomara una “selfie” con el estadounidense que postearía luego en la red social X.

Ese día, Novelli registró una interacción con las Islas Caimán, según detectaron los expertos de la DATIP, después de cruzar mensajes con un vendedor de autos BMW, que le ofreció una X6 que supera los US$ 180.000, y mientras consultaba por lotes para comprar en el barrio privado “Los Cardos” de Beccar, partido de San Isidro, como reveló este miércoles LA NACION.

Madrugada en Dallas

Los expertos de la DATIP también detectaron interacciones con las Islas Caimán el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, cuando Novelli y Terrones Godoy se encontraban en el estado de Texas, Estados Unidos, según reveló el periodista Mariano Vidal en el diario Clarín.

El miércoles 12, Novelli y Terrones Godoy asistieron a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors. Sentados en primera fila, las cámaras los registraron a centímetros del entrenador Steve Kerr, junto a Gideon Davis y a su padre, Charles Thomas Davis. El 13, el celular de Novelli registró una interacción con las Islas Caimán a las 2:02 de la madrugada de Dallas (6:02 en la Argentina); el 14, los argentinos fueron a un hotel de Dallas donde Hayden Davis y una veintena de personas ultimaron el lanzamiento de $LIBRA.

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Las 17 interacciones de Novelli con las Islas Caimán, cabe aclarar, siempre arrojaron la misma geolocalización: la calle 122 St Mary, George Town, Gran Cayman. Allí se erige el edificio Zephyr House, donde operan Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) que integra LA NACION. Ambas, abocadas a constituir y administrar sociedades offshore que sirvan para, entre otras opciones, controlar activos o cuentas bancarias.

La extracción de datos del teléfono también permitió detectar que en la mayoría de las ocasiones, cuando interactuó con alguna entidad o contacto vinculado a las Islas Caimán, Novelli ingresó poco después a Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia (CFDs); es decir, instrumentos financieros derivados que permiten especular sobre la suba o baja del precio de un activo —acciones, divisas, criptomonedas o materias primas, entre otras opciones— sin necesidad de poseerlo físicamente.

Un último dato: N&W Profesional Traders, la firma de Novelli trabajó en el lanzamiento de “Doo Prime Argentina”, con Emmanuel Danann como “influencer”. Y Doo Prime Limited, aunque registra su domicilio legal en una casilla de correo postal en las Islas Mauricio, en el océano Índico, tiene su oficina central en las Islas Caimán. En el quinto piso del Zephyr House.