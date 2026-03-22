Ángel Di María ya definió qué hará cuando se retire del fútbol en Rosario Central

El campeón del mundo dio un paso en su carrera profesional, pero esta vez fuera de la cancha.

Hoy 14:26

El campeón del mundo Ángel Di María dio un nuevo paso en su carrera profesional, aunque esta vez fuera de las canchas. El actual futbolista completó el curso de director técnico y obtuvo su título en una escuela oficial de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) en Rosario.

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La propia institución fue la encargada de confirmar la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado al jugador de la Selección Argentina.

“Felicitaciones DT. Con enorme orgullo felicitamos a Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como entrenador”, publicaron junto a una imagen del futbolista con la camiseta albiceleste.

Un proyecto a futuro junto a Leandro Paredes

En más de una ocasión, el propio Di María había contado que analiza la posibilidad de iniciar su carrera como entrenador junto a su compañero de la Selección, Leandro Paredes.

“Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también se retire”, había explicado el rosarino en una entrevista reciente.

Además, destacó la fuerte relación personal que mantiene con el mediocampista.

“Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. Nuestras familias también se llevan muy bien”, aseguró.

Una institución avalada por AFA y Conmebol

Di María realizó la capacitación en la Escuela Nº 201 de Rosario, una institución oficial que cuenta con el aval de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol para la formación de entrenadores.

De esta manera, el “Fideo” comienza a preparar el terreno para su futuro una vez que finalice su carrera como futbolista profesional, sumando herramientas para continuar ligado al fútbol desde el rol de entrenador.

Mientras tanto, el campeón del mundo sigue sumando logros, esta vez en el plano académico, demostrando que su vínculo con el fútbol tendrá continuidad más allá de su etapa como jugador.